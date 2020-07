Cristina Tárrega abronca a José Antonio Avilés: "Tienes la lengua muy larga y mucho morro"

El pasado 15 de junio, José Antonio Avilés anunciaba que abandonaba la televisión por un tiempo tras revelarse su deslealtad a 'Viva la vida'. Sin embargo, apenas tres semanas después reapareció en el programa de Emma García como si nada hubiese pasado. La reaparición se ha confirmado este lunes en 'Animales nocturnos', donde Cristina Tárrega le tenía reservada una reprimenda.

Avilés y Tárrega, en 'Animales Nocturnos'

"A mí me has contado muchas mentiras", aseguró la presentadora nada más sentarse su invitado, que apareció vestido con un aparatoso disfraz de oso panda. "Algunas cosas son verdad, pero otras rotundamente falsas", reflexionó el exconcursante de 'Supervivientes' sobre las acusaciones de engaños que penden sobre él. Tárrega fue más allá y descartó que padeciese algún tipo de trastorno mental. "¿Tú te crees que yo me voy a creer que tú tienes un problema mental como muchos dicen?". "Yo nunca he dicho que tenga un problema mental y quien habla tiene que hacerlo con conocimiento de causa y con una responsabilidad", remarcó Avilés.

Tárrega lamentó el afán de protagonismo del andaluz. "Yo lo que creo es que tienes mucho morro, la lengua muy larga y la falda muy corta", ironizó en un primer momento. Más seria, añadió: "Yo no quiero que pidas perdón, quiero que dejes claro que tienes un ego muy grande y quieres llegar a ser el 'number one' de conocido". Una tesis que Avilés no compartió: "Yo quiero llegar a ser el number one' de mi trabajo, porque siempre he dicho que soy una persona muy ambiciosa"

"¿Crees que has cambiado?"

La expresentadora de Telemadrid no tuvo reparos en destacar el poco tiempo que ha transcurrido desde que Avilés "abandonase" la televisión con este regreso, previo paso por la clínica para realizarse un injerto capilar que fue muy comentado. "¿Tú crees que has cambiado? Yo te digo que no", zanjó Tárrega. "Igual no he cambiado el ego, pero cosas que he hecho mal, que he pedido perdón públicamente, no las he vuelto a hacer ni las voy a volver a hacer", aseguró el invitado. "He pedido perdón y tampoco puedo seguir fustigándome", reclamó como resumen de su entrevista.