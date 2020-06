Un espectador atiza a Suso y Cristina Tárrega en 'Animales nocturnos': "Es un machista y un homófobo"

'Animales nocturnos' emitió el lunes 29 de junio su tercer programa en el late night de Telecinco y la sección de charlas con los espectadores no pudo ser más accidentada. Miguel, un seguidor que llamaba desde Madrid, criticó duramente tanto a la presentadora, Cristina Tárrega, como al colaborador Suso Álvarez.

Cristina Tárrega, en 'Animales nocturnos'

"Holi, antes que nada quería decir que Suso Álvarez es un machista y un homófobo, ¿vale?", dejó caer Miguel para sorpresa de Tárrega. Mientras tanto, el "afectado" por las declaraciones se partía de risa. El espectador hizo caso omiso a sus reacciones y sacó a relucir una "lista negra" de usuarios de Twitter. "Hay algunos nombres que están subrayados, no voy a decirlos porque podría ir a la cárcel", señalaba con misterio.

Cristina Tárrega tardó en reaccionar, pero finalmente quiso saber los motivos del seguidor para criticar de esa manera a Suso. "¿Por qué te metes así con mi Susi?". "Porque es un machista y un homófobo, se va a aprovechando de las mujeres en los realities para estar en la parrilla televisiva", defendió Miguel muy convencido. "No, no, Miguel, en serio te lo digo", replicaba Tárrega sin salir de su asombro.

"No me siento machista"

La acusación a Suso no fue la última salida de tono del joven espectador, que también se despachó a gusto contra la propia Cristina Tárrega. "Eres una falsa que va criticando a sus amigos, que me da un poquito de asco y no tengo nada más que decir", espetó Miguel. ahora con las redes hay una cosa que se llama 'quejamanía' y te dedicas a insultar. Y tú eres una persona pública que se ha expuesto", trataba de explicar la presentadora a Suso, que zanjaba el tema: "A mí no me afecta. Veo bien que entre y exprese sus emociones. No soy homófobo y tampoco me siento machista, que alguna vez se me haya escapado algún comentario machista, lo siento mucho". "Eres muy básico, pero de homófobo no tienes nada", acabó definiendo Tárrega.