Max revela todos los detalles de su llegada a España: "No es una mejora de HBO Max, es un nuevo producto"

Alejandro Rodera

Poco a poco, el morado de HBO Max se está tornando en el azul con el que Max pretende dejar huella en España. La nueva iteración de Warner Bros. Discovery en el mundo del streaming, que cogerá el testigo de su predecesora el martes 21 de mayo, llegará con nuevos planes de suscripción, la integración de una amplia oferta deportiva y de entretenimiento y muchas más novedades, por lo que los ejecutivos de la plataforma, arropados por actrices, creadores, presentadores y demás talentos, han indagado en todos estos detalles durante una presentación celebrada en el centro de Madrid el jueves 9 de mayo.

Presentación de Max

", arranca Alessandro Araimo, Executive Vice President & Managing Director Italy & Iberia WBD, que subraya la naturaleza omnímoda de la multinacional en el mundo del entretenimiento: "". Además, ha elevado las expectativas al prometer que Max "cambiará el panorama del streaming" en su llegada a Europa y ha anticipado que el viraje no será superficial: "".

A ese discurso optimista se ha sumado Leah Hooper-Rosa, Executive Vice President Streaming Lead EMEA WBD. "Nuestra misión es ser uno de los tres mayores servicios de streaming", apunta la directiva, que aprovecha para resaltar los tres pilares de Max: "la experiencia de producto mejorada, nuevas formas de acceso y el contenido, que es nuestro combustible".

Con respecto al acceso, Ángel Yllera, Vice President of TV Licensing, Affiliate Sales and Digital Distribution Iberia WBD, ha indicado que se podrá disfrutar de Max a través de operadores como Movistar Plus+, Vodafone, Orange y Prime Video Channels. Después se ha ahondado en el ingente contenido que habitará en la plataforma, que concentrará marcas como Eurosport, HBO, DC, Discovery, Warner Bros., Cartoon Network y propiedades intelectuales como 'Harry Potter', 'It' o 'Dune'. Y a todo eso se sumarán los esfuerzos locales, que seguirán siendo nucleares en esta nueva etapa.

"Es un desafío encarar la producción local. No es sencillo, pero tenemos una estrategia basada en tres puntos: seguiremos brindando ficciones de calidad con el mejor talento e historias que merecen ser contadas; habrá contenidos de entretenimiento, expandiendo los formatos para apelar a todo el mundo y generar conversación social con nuestros contenidos; y le daremos mucha importancia a los documentales, ya que en este país hay un elevado nivel de creatividad en ese ámbito. Entre ellos está el episodio 0 de 'El caso Sancho', que ha sido el contenido más visto en la plataforma", comenta Laura Carafoli, Italy & Iberia Senior Vice President Content Networks & Streaming Local Productions WBD.

Miguel Ángel Muñoz en la presentación de Max

Crimen, aventuras y desnudos

Acerca del regreso de 'El caso Sancho', cuya grabación sigue en marcha en paralelo al juicio de Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta, se ha desvelado que el próximo capítulo estará disponible después del verano y, como hemos podido ver en un adelanto, se recogerá el testimonio de Darling Arrieta, hermana de la víctima, que en los últimos meses ha tenido bastante presencia en los medios españoles.

Más allá de este true crime en tiempo real, la oferta local de productos de no ficción nos dejará tres formatos ya anunciados: 'Pekín Express', 'Naked Attraction' y 'Aventura en pelotas'. La primera de esas marcas es seguramente la más conocida entre el público español, ya que ha contado con seis ediciones entre 2008 y 2016, pero desde Max se le dará un giro. "Hemos trabajado para aportarle un sello propio e incluir situaciones y desafíos inéditos y un casting muy especial. Además, tenemos un presentador que nos hará ver este programa como nunca antes", expone Alberto Carullo, Vice President Max Local Original Production Iberia & Italy WBD.

Ese conductor no es otro que Miguel Ángel Muñoz, que ya está inmerso en el rodaje en el continente asiático. En concreto, el actor se encuentra en estos momentos en Hanói, ya que Vietnam será uno de los tres países por los que transitarán los catorce concursantes. "Es un sueño porque no conocía ninguno de los lugares por los que iremos. Todos esos sitios son apasionantes a nivel visual y de contraste de culturas", asegura Muñoz, que ha conectado en directo desde la capital vietnamita.

"Los concursantes han venido muy motivados, se están dejando el alma. Me están sorprendiendo muchísimo", añade el ganador de la primera edición de 'MasterChef Celebrity', que está disfrutando como nunca de este viaje: "Llevo poco tiempo pero ya puedo decir que será una de las experiencias más sorprendentes que he vivido".

Marta Flich en la presentación de Max

En cuanto a 'Naked Attraction', Carullo ha destacado su repercusión internacional, que precede a su desembarco en España: "Se estrenó hace ocho años en Reino Unido y desde entonces no ha dejado de sorprender. Lo diferente de este dating es que se invierte el orden en el que suelen suceder las citas". Y es que el gancho del programa producido por Fremantle es que los participantes se presentan totalmente desnudos para después pasar a conocerse.

"Las citas empiezan al revés, con gente que va desnuda. No todos van a ser Adonis, con una belleza canónica, ya que habrá otros cuerpos, siempre desde el positivismo, que dirán, 'Yo soy así y quiero que me aceptes así desde el principio'", explica la presentadora, Marta Flich, que prevé (y celebra) la "polémica" que generará el dating show, aunque insiste en resaltar sus virtudes. "Se va a ver absolutamente todo. Cuando me lo ofrecieron vi la versión inglesa y me encantó. Es sano y los tabúes se quitan de la ecuación, se vive todo con naturalidad y muchísimo respeto".

Castells de ficción

En lo relativo a la ficción, que en las etapas de HBO España y HBO Max ha dejado joyas como 'Patria', 'Foodie Love' o '30 monedas', Max ya tiene tres proyectos entre manos en diferentes estados de desarrollo: el thriller 'Cuando nadie nos ve', dirigido por Enrique Urbizu a partir de la novela de Sergio Sarria, está completando su rodaje; el drama 'Pubertat', comandado por Leticia Dolera, empezará a filmarse el 30 de junio; y la sátira 'Furia', de la que ya os hemos contado sus principales atributos, desplegará su producción a partir del 13 de mayo.

Por tanto, todo apunta a que la primera en llegar será 'Cuando nadie nos ve', que ha sido descrita como "un thriller mediterráneo ambientado en Morón de la Frontera en plena celebración de Semana Santa". En ese contexto, se producen unos extraños sucesos que llevan a Lucía, sargento de la Guardia Civil, y Magaly, agente especial del ejército de Estados Unidos, a unir fuerzas.

Maribel Verdú y Mariela Garriga en la presentación de Max

"Trabajar con Enrique Urbizu es un antes y un después. Llevo cuarenta años de profesión y ahora solo quiero trabajar con él. Tiene una humanidad y una sabiduría increíbles", asevera Maribel Verdú, que se encarga de dar vida a Lucía, un personaje con "poca sensibilidad". "Le han pasado cosas muy fuertes y vive bastante amargada. Es viuda con una hija adolescente, se encarga de su suegra y está en un lugar donde no le gustaría estar".

Mientras tanto, Mariela Garriga se mete en la piel de Magaly, que es el contrapunto de su coprotagonista, pese a que también tiene un carácter muy marcado: "Es un riesgo tener a dos personajes femeninos tan fuertes, porque hay que encontrar el balance. Son el yin y el yang, una es la impulsiva y otra es la analítica. Lucía es de armas tomar y Magaly lo analiza todo antes".

Si 'Cuando nadie nos ve' nos lleva al corazón de Andalucía, 'Pubertat' hará lo propio en Cataluña para detonar una comunidad con "un supuesto abuso sexual entre adolescentes", como detalla Dolera. "Uno de los tabúes que me interesan por su incidencia social y política es la sexualidad. Parece que hoy en día no es un tabú porque hablamos de sexo más que nunca, pero cuando queremos hablar desde la intimidad sí lo es. Por eso ponemos el foco en la pubertad, cuando se produce un despertar sexual muy inocente que con el contexto en el que vivimos está plagado de muchas trampas".

"También se pone el foco en el consentimiento, donde hay muchas zonas de grises", añade la cineasta, que pretende abordar estas disyuntivas desde una perspectiva "luminosa" y muy apoyada en la imaginería de los castells. "Cuando empecé a trabajar en la historia me di cuenta de que quería hablar de la tensión entre la tradición y el progreso. Cómo conseguir ese equilibrio de que la sociedad sea más progresista sin olvidar que las tradiciones te dan una cierta estabilidad. Y para no hablar literalmente de esto, el contexto es la cultura popular de los castells, de gente sosteniendo gente para llegar lo más alto posible. Ahí se mezclan ambos sexos y es intergeneracional. Son imágenes de puta tradición, pero siempre buscan progresar".

Leticia Dolera en la presentación de Max

La guinda deportiva

La entrada de Eurosport en la ecuación se dejará notar sobre todo en el próximo verano, ya que la cobertura completa de los Juegos Olímpicos de París estará incluida en los dos planes de Max, sin necesidad, en ese caso, de pagar el Complemento Deportes (5 euros), el cual sí será necesario para acceder a eventos como la UFC, los Grand Slams de tenis o las Grandes Vueltas de ciclismo.

"Este verano tendremos 5.000 horas de deporte en directo y además tendremos los Juegos Olímpicos de París, donde cubriremos 32 deportes", anticipa Fernando Ruiz, WBD Sports Director Iberia. "Es el único lugar donde se va a seguir todo sobre los Juegos", aporta Álex Corretja, uno de los expertos deportivos en nómina de Warner Bros. Discovery.

"La apuesta de Max por el ciclismo permitirá disfrutar de todas las pruebas. Muchas veces nos ceñimos a la última hora pero muchas veces es aún más interesante el inicio", apuntala Alberto Contador, secundado por su compañera Laura Fernández, especializada en artes marciales mixtas: "Las MMA ya eran conocidas entre los jóvenes porque es un fenómeno muy impresionante, pero Ilia Topuria ha sido la guinda del pastel. La UFC necesitaba algo así". Por último, se deja entrever el que podría ser uno de los grandes eventos deportivos del próximo año: "Con casi toda seguridad la UFC vendrá a Madrid en el primer trimestre de 2025, apuntando al Santiago Bernabéu y febrero".