Lista de concursantes de 'Pekín Express', el reality de aventura que presentará Miguel Ángel Muñoz en HBO Max

Después de Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva, Jesús Vázquez y Cristina Pedroche, le toca el turno al polifacético Miguel Ángel Muñoz. El actor y director será el conductor de la séptima edición de 'Pekín Express', que comenzará a grabarse esta primavera. El reality de aventura que emitieron Cuatro, Antena 3 y laSexta salta del lineal al streaming con su aterrizaje en HBO Max.

1 Octavi Pujades y Alicia Pujades (Padre e hija)

Octavi Pujades y Alicia Pujades

En esta nueva etapa, producida por Warner Bros. ITVP España,, así como sus relaciones personales, para vivir la mayor aventura de sus vidas. Estas son las 7 parejas de aventureros famosos que concursarán en esta apasionante carrera contrarreloj.

Tras hacerse popular por su paso por 'Al salir de clase', 'El cor de la ciutat' y 'Lalola', el actor Octavi Pujades se embarca en esta aventura junto a su hija, Alicia Pujades. "Pekín Express es la oportunidad de hacer algo completamente único y diferente en tu vida; y vivir una experiencia así junto a mi hija es todo un regalo", asegura.

Ella se se considera bastante "performática" y le gustaría seguir los pasos de su padre delante de la cámara, pero como modelo. "Pekín Express me da la oportunidad de hacer cosas que en otro momento no haría por miedo o vergüenza. Allí tendré la obligación de enfrentarme a esos miedos e imposiciones internas, para romper esas barreras conmigo misma que a veces no me dejan disfrutar. Si supero esta experiencia, podré con cualquier cosa", confiesa la joven.

2 Gonzalo Miró y Ángel Díaz (Amigos)

Gonzalo Miró y Ángel Díaz

Gonzalo Miró está curtido en la pequeña pantalla como colaborador, pero ahora se enfrenta a su mayor reto como concursante después de 'MasterChef Celebrity 5'. El hijo de la realizadora Pilar Miró es un apasionado del deporte y la naturaleza, algo que le vendrá muy bien para participar en este reality, aunque igual le pasa factura ser "exageradamente competitivo". "Esta es la mayor aventura que uno puede vivir. Participar en este concurso es un sueño para mucha gente y no me extraña, ¿quién no querría vivir una experiencia así?", explica Miró. "Ángel y yo nos conocemos de jugar al fútbol juntos. Fuera del campo somos amigos, pero nos vemos solo para echar unos partidos", añade.

Su compañero de viaje es su amigo Ángel Díaz, funcionario del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) y encargado de la biblioteca. Ahora, cambiará su rutina laboral por una aventura sin límites: "Jamás pensé que acabaría participando en un programa de televisión y mucho menos en algo tan grande y único", asegura. Este madrileño es deportista, practica a diario, le gusta mucho la naturaleza y hacer senderismo por el campo. Al igual que Miró, es muy competitivo: "Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde seremos capaces de llegar y cuáles serán nuestros límites".

3 Miriam Díaz-Aroca y María Grant (Madre e hija)

Miriam Díaz-Aroca y María Grant

Miriam Díaz-Aroca lleva casi 40 años ligada a la industria audiovisual con múltiples proyectos en televisión, cine y teatro. De presentadora de 'Cajón desastre' o 'Un, dos, tres...' a actriz de las series 'La casa de los líos' o '¡Ala... Dina!', así como el largometraje 'Belle Époque' que llegó a ganar un Premio Oscar en 1993. Esta polifacética artista ha hecho de todo. Bueno, casi de todo. Le faltaba concursar en 'Pekín Express'. "Este es el concurso por excelencia, un programa auténtico y honesto", afirma. "Mi propósito es llegar al final de esta aventura, culminando nuestro proceso y reconocernos como mujeres que, independientemente de la diferencia generacional, hemos conseguido hacer un buen equipo", añade.

Esta aventura la vivirá junto a su hija, María Grant, una apasionada de la hípica, motociclismo y conducción."Esta aventura es una manera de conocer mejor a mi madre y reforzar todavía más nuestra conexión. Tendremos que enfrentarnos a situaciones que nos llevarán al extremo y espero que acaben ayudando a fortalecer nuestro lazo y ver dónde están nuestros límites", argumenta la hija de Stuart Grant Washington, hermano de la presentadora y actriz Belinda Washington.

4 Guillermo Duque y Álex de la Croix (Amigos)

Guillermo Duque y Álex de la Croix

Alex de la Croix es cineasta, actriz, gestora cultural, activista, modelo y habla cuatro idiomas. Su personaje más popular es el de Karma, una de las vecinas de la comunidad de Contubernio 49 en 'La que se avecina', donde forma parte del reparto principal desde la temporada 13. Aunque también ha destacado en la gran pantalla como Mili en la película 'Te estoy amando locamente', dirigida por Alejandro Marín. "Adoro viajar, las experiencias extremas, conocer culturas, resolver misterios... 'Pekín Express' combina todo esto y añade a la experiencia de que todo queda grabado, algo que lo hace aún más divertido", reflexiona. "Elegí a Guille como pareja porque es mi mejor amigo y además, siempre había sido nuestro sueño".

Su amigo Guillermo Duque estudió medicina en Sevilla, hizo su doctorado en Francia y ahora trabaja como médico de familia en Marsella. "Para mí participar en este formato ha sido un sueño toda la vida. Cuando Álex me lo propuso dijimos que si existe un programa en el que tenemos que concursar es este". Se considera impulsivo, pero cree que se complementará a la perfección con la polifacética actriz.

5 Alba Paul y Álex Domènech (Cuñados)

Alba Paul y Álex Domènech

Alba Paul Ferrer y Álex Domènech llegan a 'Pekín Express' por su directa conexión con Dulceida, una de las figuras más influyentes entre los jóvenes de la Generación Z y una de las influencers más destacadas de España. Alba es empresaria e influencer de estilo de vida como creadora de contenido junto a su pareja, Dulceida. "En cuanto me enteré de la vuelta de 'Pekín Express', tenía claro que necesitaba participar", confiesa. "Amo viajar y me encanta competir, no existe un programa mejor que este para combinar ambas cosas y poder disfrutarlas al máximo"-

Esta brutal experiencia la vivirá de la mano de su cuñado, Álex Domènech. Este influencer, modelo y empresario dirige, junto con su hermana Aida Domènech, varias empresas de representación y eventos. "Mi cuñada Alba y yo hacemos un team espectacular, somos muy competitivos y estoy seguro de que esta aventura nos unirá todavía más. Tengo ganas de ponerme al límite y conocer hasta dónde soy capaz de llegar", asegura.

6 David Pulido y Canco Rodríguez (Amigos)

David Pulido y Canco Rodríguez

Después de dar vida al inolvidable Barajas en la serie 'Aída' y protagonizar 'Cuerpo de élite', Canco Rodríguez se enfrenta al mayor reto de su vida. Aunque se define como "fan absoluto" de este reality, se considera poco intrépido y amante de los viajes con comodidades. "David y yo hemos visto juntos todas las ediciones de 'Pekín Express' y creo que será mi acompañante perfecto para este viaje. Además, creo que es de las pocas personas que podría aguantarme en una experiencia tan difícil, pero a la vez tan bonita", asegura.

Su compañero de aventura es David Pulido, psicólogo, escritor, profesor y guionista de ficción. El ganador un Premio Goya por el guion de 'Tarde para la ira' se considera racional y empático, pero cabezota y de ideas fijas. Eso sí, es bueno organizando y planificando lo que hay que hacer: "Durante algunos de nuestros viajes juntos, Canco y yo hemos llegado a simular que estábamos participando en el programa por pura diversión: en esos momentos me di cuenta de que él sería mi pareja perfecta. Quiero que todos los espectadores que han soñado con vivir esta aventura se sientan identificados conmigo cuando me vean, que perciban esa ilusión con la que me he embarcado en este viaje", afirma.

7 Gisela Rovira y Gemma Mengual (Amigas)

Gisela Rovira y Gemma Mengual

A priori, esta pareja de profesionales de la natación sincronizada será una de las más preparadas de la séptima edición del reality por su profesión. Tras su experiencia como deportista de élite, Gemma Mengual se embarca en una dura competición donde lo que más teme es el hambre. "Queremos aportar al programa los valores que el deporte conlleva: la disciplina, el esfuerzo, la superación y, algo muy importante, la capacidad de resistir a situaciones en las que puedes estar sufriendo, pero sigues adelante".

Esta experiencia la vivirá junto a su amiga Gisela Rovira, también deportista de élite, junto a la que ganó la plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Pekín. Más allá del deporte, ha trabajado como actriz en las series catalanas 'Com si fos ahir' o 'La riera'. "Gemma es como mi hermana y nos compenetramos a la perfección. Estoy encantada de que me haya elegido. Pero tampoco me sorprende: yo también la habría escogido a ella. Nos entendemos de una manera muy especial", confiesa. Su mayor temor es separarte de su hija pequeña de tres años, pero cree que el formato de HBO Max sumará y le ayudará a aprender y autodescubrirse.