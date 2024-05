Max lanza por sorpresa 'Naked Attraction' con una sorprendente calificación por edades

Por Joan Centelles Martínez |

Max ha llegado a España y, con ella, su apuesta por programas más provocadores en su catálogo. Durante la presentación de la plataforma, Laura Carafoli, vicepresidenta de Content Networks & Streaming Local Productions de WBD, avisó de que su apuesta por programas de entretenimiento busca "apelar a todo el mundo y generar conversación social". Así lo están intentando con 'Naked Attraction', la primera de las apuestas de entretenimiento lanzadas por Max.

Participante de 'Naked Attraction'

Según avanzó en exclusiva FormulaTV en 2021,, compañía que ahora ha combinado su contenido con HBO, Eurosport y otras marcas en Max. Guardado en el cajón desde entonces, el programa ha visto la luz ahora,. Sin embargo, el programa de desnudos se ha lanzado por sorpresa y sin más promoción que las menciones a su existencia en algún avance general.

En 'Naked Attraction', dos personas buscan a su pareja ideal entre seis posibles candidatos que tendrán que impresionarles con sus cuerpos totalmente desnudos. La presentadora del formato, Marta Flich, vaticinó la "polémica" que iba a generar el provocador dating show. "Se va a ver absolutamente todo. Cuando me lo ofrecieron vi la versión inglesa y me encantó. Es sano y los tabúes se quitan de la ecuación, se vive todo con naturalidad y muchísimo respeto", comentó en la presentación de Max, donde celebró que se despertara la controversia. No obstante, en primera instancia la sorpresa no ha llegado con sus desnudos integrales, sino con la calificación por edades que se ha asignado al contenido.

Diferentes perspectivas

La calificación por edades se ha puesto en el punto de mira al producirse la llegada del programa de citas. Para sorpresa de algunos, la plataforma califica el espacio como contenido para mayores de 12 años. Sin embargo, esta etiqueta se ajusta a los criterios de Max, que detallan en esa categoría, la de adolescentes (mayores de 12), que el "contenido podría contener lenguaje obsceno, diálogos sugerentes, situaciones sexuales o violencia intensa". De hecho, formatos como 'Aventura en pelotas', que también contienen desnudos, aunque pixelados, también cuentan con la calificación para mayores de 12 años.

La autorregulación permite a Max organizar de este modo su catálogo, de la misma manera que Movistar Plus+, que incluye los contenidos de la sucesora de HBO Max, también puede aplicar su particular filtro. Tanto es así que el servicio de Telefónica se ha decantado por una calificación para mayores de 16 años a la hora de etiquetar al formato de Fremantle. En cualquier caso, quienes quienes consideren que su política de calificación de edades es demasiado laxa y que, por ejemplo, 'Naked Attraction' podría tener una restricción más elevada, siempre pueden activar la protección de los perfiles infantiles en Max, la cual permite limitar los contenidos por franjas de edad.