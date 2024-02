Por Daniel Parra |

El programa del martes 13 de febrero de 'El hormiguero' tuvo la visita de Albert Espinosa y Máximo Huerta. Ambos, Espinosa como presentador y creador del formato y Huerta como primer invitado, presentaron el estreno de la segunda temporada de 'El camino a casa', programa desarrollado por 7 y Acción, misma empresa que produce 'El hormiguero' y 'El desafío', y que llegó a laSexta esa misma noche. Espinosa explicó que los famosos invitados volverán a su infancia para hacer el camino desde su colegio hasta su casa. "He de decir que, en esta segunda temporada, todo el mundo que venía decía: 'No lloraré, no lloraré'. Hasta David Bustamante decía 'no lloraré', y han llorado todos", desveló.

Albert Espinosa y Máximo Huerta en 'El hormiguero'

, comentó Huerta, que explicó su experiencia en 'El camino a casa'. El periodista confesó que volvió a recordar la figura de su padre durante el programa, cuando Espinosa sacó un frasco con su colonia:. "Ahí entré en barrena, lo vi en el bar, en la tragaperras, en casa, volví a oír los gritos, volví a oír todo lo que no apetecía... Y lo compartí, porque, dijo.

Tras emitir una parte del programa de 'El camino a casa', donde un emocionado Huerta vuelve a su casa en Buñol, el escritor dijo: "Soy eso, lo que queda hoy de mí es lo que se salvó de aquel crío". "Lo que se salvó de aquel crío ha hecho algunas cositas. Has sido, bueno, ministro una semana", señaló Pablo Motos. Huerta no dudó en responder: "Oye, ¿y tú cuántas?". El presentador arrancó una carcajada y continuó: "Pero un escritor estupendo...". Tras ello, sacó los libros de Espinosa y de Huerta, que también promocionaron durante el programa.

El recuerdo que tiene Máximo Huerta de su padre

Durante la entrevista, Máximo Huerta se sinceró y recordó a su padre: "En cuanto se oía la llave es como si todo el ejército se pusiera firme, el ejército es mi madre y yo". "Cambiaba el espíritu, esa intimidad bonita que hubo entre madre e hijo, que sigue habiendo, se rompía, se acababa ahí ya. Entonces le echabas de menos, pero deseabas que no llegara, y llegaba", dijo. El escritor comentó que su padre le daba miedo, "incluso sin decir nada", y que no salía mucho de casa para ser "el seguro de vida" de su madre.

Preguntado precisamente por su madre, Clara Hernández, que sufre demencia, Huerta explicó una anécdota que vivió con ella en Nochevieja: "Celebramos el Año Nuevo, estábamos ella y yo, y cuando llega el momento del brindis, los dos por brindar un poco, empieza el año 2024, y dijo: 'Qué pena que no esté Maxi'. ¿Y qué haces? Mentir". El periodista confesó que se ha acostumbrado a mentir porque "la verdad no calma": "La mentira salva, la mentira es sanadora absolutamente, en algunas circunstancias".