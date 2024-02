Pablo Motos imagina su muerte para sentirse más "vivo y feliz": "Te pega un viaje"

Por Daniel Parra |

'El hormiguero' comenzó la semana con la visita de Coque Malla en su programa del lunes 12 de febrero. El cantante presentó su nuevo disco, 'Aunque estemos muertos' y explicó que comenzó su gira por España con un dedo del pie roto: "Hemos dado los primeros conciertos conmigo sentado y el público ha estado maravilloso, lo ha entendido, ha empatizado, y el sábado que tocamos en Valladolid, por fin toco de pie".

Coque Malla con Pablo Motos en 'El hormiguero'

El intérprete, además, describió la temática de su último trabajo, un disco que "se rebela" contra "la muerte física" y "la muerte como metáfora de las cosas que se acaban":

Aprovechando la reflexión de Malla y la temática de la muerte, Pablo Motos quiso recordar una de sus experiencias personales: "Hay una meditación sobre la muerte, de Robert Greene, que es interesante. Él dice que cuanto más cerca sintamos la muerte, más vivos y más felices nos sentimos". El presentador puso de ejemplo el ejercicio de imaginar a "toda la gente que ves en la calle", y pensar que dentro de 90 años, "todos estarán muertos". "Yo la he hecho y te pega un viaje", confesó el conductor del programa.

"Consiste en imaginarte tu muerte, mirar las cosas en las personas como si fuese la última vez que les vas a ver, imaginar cómo será el mundo cuando tú no estés, y luego volver a la vida. Y luego vuelves, en realidad no ha pasado nada, solo que tú estás mucho más agradable con todo el mundo", explicó. "Conclusión: la voy a palmar, más vale ser simpático...", resumió Coque Malla, que se refirió al tópico de "si uno piensa en la muerte, disfruta más de la vida": "Es real. Es lo que tenemos, lo que hay detrás, no sabemos. Está la gente que tiene fe, y es respetable, pero realmente no lo sabemos. Entonces creo que hay que profundizar en lo que tenemos aquí, que es muy hermoso y muy rico, ¿no?".

El parecido de Coque Malla con Pedro Pascal

La entrevista de Coque Malla dio para hablar sobre su proceso hasta volver a cantar canciones de Los Ronaldos en sus conciertos, sobre sus manías, o sobre su próxima película junto a Hugo Silva y Alexandra Jiménez, 'Buscando a Coque'. Al final de la charla con Motos, el presentador se refirió a su parecido físico con Pedro Pascal, actor de 'Narcos', 'The Mandalorian' o 'The Last of Us'. Malla confesó que las primeras veces que se lo decían, no le parecía así, pero que con el tiempo sí lo ha apreciado.

Además, contó una anécdota que vivió en un restaurante, cuando dos mujeres se acercaron: "Vinieron, todas cortadas, yo estaba con mi mujer, estábamos comiendo. 'Perdone, es usted Pedro Pascal, ¿verdad?', y le dije, se me ocurrió, yo no soy así de brillante normalmente: 'No, pero soy Coque Malla, si te vale'". "Y se fue, no le valió", recordó.