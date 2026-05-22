Mediaset compró los derechos del Rosco de 'Pasapalabra' hace más de un año

Por Fidel Conejero |

El conflicto judicial alrededor de El Rosco de 'Pasapalabra' está lejos de terminar. Después de que el Tribunal Supremo fallara este jueves contra Atresmedia e ITV, obligando a dejar de emitir la popular prueba final del concurso, ahora ha salido a la luz un nuevo movimiento que podría cambiar todavía más el escenario televisivo.

Tal y como adelantan Informalia y El Mundo, el consejero delegado de Mediaset España, Alessandro Salem, firmó hace más de un año un acuerdo con MC&F, la productora que posee los derechos originales del Rosco.

Ese contrato incluía una cláusula directamente vinculada a la resolución judicial del Supremo. Si la sentencia hubiese dado la razón a Atresmedia e ITV, el acuerdo habría quedado automáticamente sin efecto. Sin embargo, el fallo terminó reconociendo a MC&F como propietaria legítima del formato, activando así las consecuencias del pacto firmado previamente con Mediaset.

La sentencia supone unparaya que, aunque la cadena mantiene los derechos de emisión dea través de ITV,de una de las partes más icónicas y reconocibles del concurso y que tanto le ha beneficiado en las audiencias sus informativos de la noche:

Mediaset tendría el Rosco, pero no 'Pasapalabra'

La situación deja ahora un escenario especialmente complejo. Por un lado, Atresmedia conserva los derechos del formato general de 'Pasapalabra', propiedad de ITV, pero ya no puede utilizar legalmente el Rosco tras el fallo judicial. Por otro lado, Mediaset sí tendría acceso a los derechos de explotación del Rosco gracias al acuerdo alcanzado con MC&F, aunque no dispone de los derechos completos de 'Pasapalabra'.

Este cruce de derechos abre múltiples incógnitas sobre el futuro inmediato del concurso y sobre la posibilidad de que las distintas compañías intenten alcanzar nuevos acuerdos para evitar cambios drásticos en uno de los formatos más exitosos de la televisión española.

Según explica el citado diario, Mediaset no contempla por ahora desarrollar a corto plazo ningún programa basado en el Rosco ni incorporarlo a Telecinco u otras cadenas del grupo.

Mientras tanto, en Atresmedia e ITV ya estarían valorando posibles vías de negociación con MC&F para intentar mantener la prueba final dentro de 'Pasapalabra' y evitar así una transformación radical del concurso presentado por Roberto Leal.

Logotipo de 'Pasapalabra' en su regreso a Antena 3

La batalla judicial todavía puede alargarse

El litigio por los derechos del Rosco lleva años enfrentando a diferentes compañías audiovisuales y productoras. La resolución del Supremo parecía cerrar definitivamente el conflicto legal, pero el acuerdo previo firmado por Mediaset añade ahora un nuevo elemento que podría complicar todavía más la situación.

Además, la batalla judicial podría prolongarse durante más tiempo. Tal y como señala el periódico de Unidad Editorial, Atresmedia e ITV Studios todavía tienen la opción de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando una posible vulneración de derechos fundamentales durante el proceso judicial.

No obstante, este recurso no suspendería automáticamente la ejecución de la sentencia. Es decir, Antena 3 tendría igualmente que dejar de emitir El Rosco, salvo que el Constitucional concediera unas medidas cautelares excepcionales para evitar un "perjuicio irreparable".

Esto tan solo serviría principalmente para ganar tiempo mientras continúan las negociaciones entre las distintas partes implicadas. De este modo, Atresmedia e ITV podrían intentar alcanzar un acuerdo con MC&F que permitiera mantener la prueba final dentro de 'Pasapalabra' y evitar así una modificación radical del concurso.

Por el momento, todo queda en el aire y no se ha aclarado qué ocurrirá con las próximas emisiones de 'Pasapalabra' ni si Antena 3 podrá seguir utilizando temporalmente el Rosco mientras se negocia una posible solución definitiva.