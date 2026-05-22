Mediaset recibe una condena histórica de 73 millones por 'Pasapalabra'

Por Fidel Conejero |

Nuevo golpe judicial para Mediaset España en la larga batalla legal alrededor de 'Pasapalabra'. La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado hasta los 73,2 millones de euros la indemnización que el grupo audiovisual deberá pagar a ITV Studios por los beneficios obtenidos durante la emisión irregular del concurso entre los años 2012 y 2019.

Tal y como adelanta El Confidencial, la resolución, fechada el pasado 16 de abril, estima parcialmente el recurso presentado por la compañía británica y aumenta considerablemente la cuantía inicialmente fijada, que rondaba los 44,3 millones de euros. Se trata además de una de las mayores condenas económicas dictadas en España en materia de propiedad intelectual vinculada al sector audiovisual.

La Justicia reconoce mayores beneficios obtenidos por Mediaset

La resolución judicial considera queobtuvo mayores ingresos de los calculados inicialmente gracias a la emisión de. En concreto, la Audiencia reconoce el llamadoque generaba el concurso sobre ' Informativos Telecinco 21:00 ', que se emitía nada más finalizar el concurso.

Ese impacto en audiencia y publicidad provoca que el tribunal incremente la compensación económica que deberá percibir ITV. Según recoge el citado medio, la Justicia fija en 233.134 euros la cuantía vinculada específicamente a ese beneficio hacia los informativos. Además, la indemnización relacionada con el merchandising y otros productos asociados al formato se mantiene intacta respecto a la sentencia anterior, situándose en 824.263 euros.

La resolución da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2019, que obligó a Mediaset a cesar la emisión de 'Pasapalabra' y a compensar económicamente a ITV por los ingresos obtenidos de manera indebida durante aquellos años.

Christian Gálvez en la presentación del nuevo plató de 'Pasapalabra' en 2012

La resolución es firme y ya no admite recurso

La Audiencia Provincial rechaza además todos los argumentos presentados por Mediaset en su recurso. Entre ellos, el grupo audiovisual alegaba supuestos "defectos procesales" en la ejecución de la demanda y solicitaba paralizar el procedimiento hasta que el Tribunal Supremo resolviera el litigio relacionado con El Rosco entre Atresmedia y la productora holandesa MC&F. Sin embargo, el tribunal desestima completamente esas peticiones y deja firme la condena económica, contra la que ya no cabe recurso.

La decisión judicial, aunque fue dictada un mes antes, sale ahora a la luz en plena sacudida alrededor de los derechos de 'Pasapalabra', apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo reconociera a MC&F como propietaria legítima de El Rosco y obligara a Atresmedia a dejar de emitir la popular prueba final del concurso.