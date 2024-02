Mediaset prepara el regreso de 'El rival más débil' con Brutal Media

Por Héctor Alabadí |

"Eres el rival más débil. Adiós". Seguro que si viviste en los 2000 recuerdas perfectamente esta frase que pronunciaban cada día Nuria González o Karmele Aranburu en 'El rival más débil', el peculiar concurso que emitió Televisión Española entre 2002 y 2004. Antes de que Risto Mejide llegase a las vidas de los triunfitos, la presentadora de este formato ya hacía temblar a sus concursantes con sus duros comentarios. Ahora, 20 años después de su desaparición de la televisión y coincidiendo con la sobredosis nostálgica que hay instaurada en la industria audiovisual, se prepara su regreso.

Nuria González y Karmele Aranburu, presentadoras de 'El rival más débil' en España

, que se emitió en BBC Two bajo el nombre de 'The Weakest Link'. Tras una primera etapa producida por Grundy, perteneciente al grupo Fremantle,. Esta compañía audiovisual está detrás de espacios como 'Menudos Torres', 'This is art', 'Això no és una cançó', ' El foraster ' y ' El paisano ', entre otros.

Este formato de éxito internacional, adaptado en prácticamente todo el mundo, cuenta con la figura de un presentador o presentadora con actitud sarcástica y carente de empatía que se ríe de los errores de los concursantes. Al comienzo de cada entrega, ocho o nueve participantes deben acumular la máxima cantidad de dinero a través de varias rondas de preguntas. Tras ir eliminando a concursantes durante el transcurso del programa, hay un enfrentamiento entre los dos últimos, cuyo ganador se lleva el dinero acumulado a lo largo de todo el juego.

Fiebre nostálgica

Con este regreso de un clásico de la televisión, Mediaset España sigue firme en su apuesta por la nostalgia para intentar salir de su crisis de audiencias. En los últimos meses, hemos visto cómo han buscado en el baúl de los recuerdos catódicos para recuperar 'Me resbala', que anteriormente emitió Antena 3', '¡Allá tú!', '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' o 'Callejeros'. Por el momento, todavía se desconoce si el regreso de 'El rival más débil' se ubicará en la parrilla de Telecinco o de Cuatro, aunque todo apunta a que el canal principal tiene más posibilidades.