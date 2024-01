Mediaset detiene las grabaciones de 'La mejor generación' tras su fracaso en audiencias

Por Redacción |

Aunque Mediaset España continúa intentando frenar su crisis de audiencias, algunas de sus principales apuestas no están aportando los resultados esperados. Ese es el caso de 'La mejor generación', el concurso musical de Gestmusic (Banijay Iberia) que Telecinco emite en el prime time de los lunes. Su estreno el pasado 8 de enero no fue demasiado esperanzador, ya que marcó un 8,7% de share y reunió a 742.000 espectadores. Pero su segunda entrega, ha pinchado todavía más, confirmando su fracaso con un pobre 6,5% de cuota de pantalla y 515.000 espectadores.

Estos datos han acabado con la escasa paciencia del grupo de comunicación que ha decidido, según informa el periodista Rocco Steinhäuser y confirma FormulaTV. La cadena cuenta cono cambiar a otra ubicación, así como incluso terminar guardándolas en un cajón. Por el momento, habrá que esperar unos días para descubrir qué emitirá el canal el próximo 22 de enero.

Desde que abandonase 'Supervivientes', la presentadora Lara Álvarez no ha tenido suerte con los proyectos que ha capitaneado en Telecinco. Ni 'Me resbala' ni 'A tu bola' han obtenido buenos datos de audiencia ni le han permitido brillar como merece. Con esta previsible cancelación, 'La mejor generación' se une a la larga lista de formatos que no han encontrado su lugar en la nueva etapa de Mediaset España.

Así es 'La mejor generación'

Muy en la línea de otros formatos similares de Gestmusic, como 'Los mejores años de nuestra vida canción a canción' o 'La mejor canción jamás cantada', este concurso mezcla música, humor y espectáculo para toda la familia. Nueve cantantes populares de distintas generaciones se agrupan en tres equipos y compiten cantando éxitos de las siete últimas décadas. Cada equipo está liderado por un humorista y cuenta con la ayuda de una grada en la que hay 33 personas.