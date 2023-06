Por David Pallarés |

Poco a poco empezamos a conocer los formatos que llegarán a la parrilla de la nueva Mediaset durante la próxima temporada. El portal 20 Minutos ha anunciado la grabación de 'WAGs: Ellas también juegan', un nuevo docu-reality que seguirá el día a día de las mujeres de famosos futbolistas, donde podremos ver cómo lidian con su vida cotidiana, el trabajo o la familia.

Mina Bonino y Fede Valverde en el campo

Entre las protagonistas se encuentran algunas como, pareja de Marcos Llorente del Atlético de Madrid;, pareja de Theo Hernández, jugador del AC Milan;, pareja de Fede Valverde del Real Madrid; o, casada con el jugador del Paris Saint Germain, Sergio Rico. Empresarias, modelos, influencers o DJs, con una vida de ensueño y lujos que podremos seguir en este nuevo formato que

El título proviene del término WAGs, que hace referencia a "wifes and girlfriends" (esposas y novias) de las estrellas del deporte. El formato podrá seguir la estela de otros docu-realities como 'Soy Georgina' de Netflix, que sigue el día a día de la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, enseñando su faceta como filántropa, empresaria, influencer y modelo, en una vida rodeada de lujo y que ha sido todo un éxito en la plataforma y cuenta ya con dos temporadas.

Rodaje paralizado

Una de las protagonistas, Alba Silva, ha tenido que paralizar las grabaciones del docu-reality debido al grave accidente que sufrió su marido, Sergio Rico, durante El Rocío. El portero se encuentra ingresado en la UCI en coma inducido, después de haber recibido varias patadas en la cabeza por parte de un caballo desbocado. Según el propio representante del futbolista, esperan que poco a poco el portero pueda ir despertando y mejorando favorablemente. Mientras tanto, Alba Silva ha compartido en redes una fotografía de la boda de ambos en la que escribe: "No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando, mi vida. Te amamos tanto".