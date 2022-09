La cantante y jurado de 'Got Talent España' Edurne se ha sentado en 'Déjate querer' para ser sorprendida por Laura Diepstraten, finalista del concurso de talentos juzgado por la artista. En la entrevista realizada por Toñi Moreno, se ha sincerado sobre las dificultades de estar casada con un futbolista y ha compartido sus planes familiares de futuro.

Edurne en 'Déjate querer'

, para mí David es una persona muy normal", contestaba Edurne al ser preguntada sobre las dificultades de estar casada con un deportista famoso. "El fútbol todavía tiene mucho que hacer con las mujeres, no solo con deportistas, sino con. Me parece una falta de respeto hacia todas las mujeres", afirmó con firmeza, poniendo ejemplos como los ataques que recibe cuando el equipo de su marido pierde un partido.

Cuando fue el turno de hablar de su hija, Moreno destacó lo mucho que se parece a su padre. "Es un calco, nadie puede negar que sea hija de David", confirmó la cantante entre risas. "La maternidad me ha hecho descubrir que soy capaz de hacer cualquier cosa por mi hija. No me importa no comer o no dormir por estar con ella", explicó tiernamente, entre aplausos del público.

¿Aumentará la familia?

Toñi Moreno le hacía entonces la pregunta del millón: "¿Has pensado en aumentar la familia?". "De momento no", respondía apresurada Edurne, que después puntualizó que sí quería más hijos, pero más adelante: "De momento hay mucho trabajo, cuando crezca un poquito ya veremos", aclaraba la cantante de "Te quedaste solo".