Las mejores ofertas del Cyber Monday 2025 que no te puedes perder

Publicado: Lunes 1 Diciembre 2025 11:19 (hace 10 horas)|
Después de una semana fantástica de descuentos, el Black Friday culmina con su última gran celebración de las compras y los chollos: el Cyber Monday. Pensada originariamente para el comercio online, esta tradición de rebajas se ha quedado ya clavada en las tiendas, que amplían su gran día de descuentos al lunes siguiente. Aquí te dejamos un listado de opciones de tecnología y series por si todavía tienes alguna compra pendiente.
Televisión inteligente
- LG Oled 65" - Comprar: 1499 euros (20% de descuento)
- Xiaomi TV F 32" - Comprar: 129 euros (28% de descuento)
- Daewoo TV 32DM65QV 32" - Comprar: 129,99 euros (31% de descuento)
- Samsung Neo QLED 85" - Comprar: 1399 euros (22% de descuento)
- Haier Direct LED 65" - Comprar: 419 euros (48% de descuento)
Telefonía móvil
- Apple iPhone 14 Plus - Comprar: 657 euros (24% de descuento)
- Xiaomi Redmi Note 14 5G - Comprar: 179 euros (25% de descuento)
- Xiaomi 15 Ultra - Comprar: 999,99 euros (33% de descuento)
- Samsung Galaxy S25 Ultra - Comprar: 1099 euros (30% de descuento)
- Xiaomi Redmi 15 - Comprar: 122,99 euros (32% de descuento)
Sonido
- Auriculares Beats Studio Pro - Comprar: 179 euros (55% de descuento)
- Xiaomi Redmi Buds 6 - Comprar: 19,99 euros (50% de descuento)
- Beats Auriculares inalámbricos Flex - Comprar: 42 euros (53% de descuento)
- Auriculares Sennheiser HD 599 - Comprar: 79,99 euros (53% de descuento)
- Auriculares Marshall Motf II ANC - Comprar: 122,31 euros (39% de descuento)
Informática
- Portátil ASUS Zenbook 14 OLED - Comprar: 1298 euros (24% de descuento)
- Portátil HP Omen Max - Comprar: 1939 euros (27% de descuento)
- Impresora multifunción Epson - Comprar: 359,99 euros (28% de descuento)
- Microsoft Surface Pro - Comprar: 999,99 euros (19% de descuento)
- Disco duro externo Seagate 2TB - Comprar: 75,99 euros (37% de descuento)
Fotografía
- Cámara Tought OM System - Comprar: 397 euros (28% de descuento)
- Cámara digital 44MP Vahoiald - Comprar: 47,49 euros (21% de descuento)
- Anillo de luz LED Neewer - Comprar: 76,29 euros (33% de descuento)
- Canon EOS R100 - Comprar: 659 euros (29% de descuento)
- Cámara digital Prixton - Comprar: 74,99 euros (17% de descuento)
Series de televisión
- 'Dragon Ball' (Sagas completas) - Comprar: 50,94 euros (12% de descuento)
- 'Saint Seiya' (Serie completa) - Comprar: 57,36 euros (18% de descuento)
- 'Halo: La serie' (Temporada 2) - Comprar: 25 euros (29% de descuento)
- 'Perdidos' (Serie completa) - Comprar: 43,99 euros (38% de descuento)
- 'Twin Peaks' (Serie completa) - Comprar: 43,99 euros (38% de descuento)