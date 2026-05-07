Por Diego López |

Tragedia en el mundo de la televisión británica con importantes conexiones españolas. Jake Hall, miembro del popular formato de telerrealidad británico 'The Only Way Is Essex', ha sido encontrado muerto en Mallorca este miércoles. El ex futbolista, de 35 años, tenía importantes heridas de cristales en la cabeza, supuestamente tras haber atravesado una puerta de cristal en la villa donde se hospedaba.

La Guardia Civil española está ahora investigando el suceso, donde a priori se descarta la participación de terceras personas. Los primeros reportes apuntan a una muerte accidental o auto-provocada, resultado del impacto de los cristales.

Jake Hall, posando con su hija River para Instagram

Un juguete roto de la televisión

El cadáver de Hall, que tenía una hija de 8 años, fue levantado por la policía local a las 7:30 de la mañana del miércoles en la villa de Santa Margalida, y

Jake Hall nació en Londres en agosto de 1990 y comenzó de joven una carrera dentro del fútbol semiprofesional, siendo jugador del Boston United hasta que, en 2015, ficha por el popular formato de telerrealidad británico 'The Only Way Is Essex', que sigue la vida de un grupo de jóvenes relacionados con el ambiente social del condado de Essex.

Su popularidad se dispara, sobre todo al mantener una relación con otra participante de 'TOWIE', Chloe Lewis. Un año después, en Marbella, durante un altercado en una discoteca, sufre un apuñalamiento que casi le cuesta la vida.

Ese mismo año cambia de pareja sentimental a Missé Beqiri, modelo y participante de otros realities británicos como 'The Real Housewives of Cheshire' o 'Ladies of London'. Tienen una hija en común en 2017, River, y acaban divorciándose en 2021.

Jake Hall, posando con sus cuadros

Para intentar aprovechar el éxito y dinero conseguido a raíz de su participación en la telerrealidad, decide dar el salto a la moda y funda dos marcas: Prévu, primero, y By Jake Hall, después. Sin embargo, ninguna de las dos termina de cuajar y termina con problemas económicos asociados.

Durante los últimos años ha preocupado su salud mental, sobre todo a raíz de ciertas publicaciones en redes sociales. En uno de sus últimos mensajes antes de su muerte, decía que "la vida a veces es una mierda, pero voy a intentar recordar las cosas buenas. Revisando cosas... solo estoy haciendo arte, de muchas formas".

'The Only Way Is Essex' continúa en emisión con más de 36 temporadas y 15 años a sus espaldas y ha creado toda una generación de famosos británicos que han desarrollado su imagen a medio camino entre la televisión y las redes sociales, siempre exponiendo su vida. Entre sus alumnos más célebres están Gemma Collins, Joey Essex, Amy Childs o el exfutbolsita Mark Wright, todos ellos con un impresionante curriculum de telerrealidad a sus espaldas.



