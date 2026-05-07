RTVE prepara 'El escondite', su nuevo gran formato basado en el popular juego infantil

Por Fidel Conejero |

RTVE sigue reforzando su apuesta por el entretenimiento con 'El escondite', un nuevo formato que adapta a gran escala uno de los juegos más reconocibles de la infancia. La cadena pública ha anunciado que ya trabaja en este proyecto internacional que convertirá el clásico escondite en un espectáculo televisivo con grandes dimensiones y enfoque familiar.

El programa reunirá a un grupo de concursantes que deberán enfrentarse a distintas rondas dentro de un enorme plató que recrea una casa de dos plantas con más de 120 escondites. En este escenario, los participantes tendrán que ocultarse, moverse y tomar decisiones estratégicas para evitar ser descubiertos, en una dinámica que combina tensión, juego y espectáculo.

'El escondite' es la adaptación española del formato internacional 'The house of hide and seek', creado por Talpa Studios y David Grifhorst, en colaboración con FOX Entertainment Studios. La versión de RTVE estará producida junto a Warner Bros. ITVP Spain y la propia Talpa, lo que refuerza su carácter de gran apuesta dentro del catálogo de entretenimiento de la corporación. Las grabaciones se llevarán a cabo próximamente en Países Bajos.

'El escondite': donde cada rincón puede convertirse en un refugio... o en una trampa

Uno de los elementos más llamativos del formato será su. Ladonde se desarrolla el juego contará concomo cocina, dormitorios, salón o escaleras, además de, puertas ocultas y espaciostanto a los concursantes como a la audiencia. Todo está concebido para generar unaen la que cada rincón puede convertirse en un refugio... o en una trampa.

El desarrollo del programa se apoyará en una combinación de suspense, estrategia y humor, con un seguimiento en tiempo real de los movimientos de los participantes. Este enfoque permitirá al espectador vivir la tensión del juego desde dentro, acompañando a los concursantes en cada decisión y cada intento por evitar ser descubiertos.

Con este nuevo formato, RTVE busca conectar con una audiencia amplia y multigeneracional, recuperando un concepto sencillo y universal para transformarlo en un gran espectáculo televisivo. 'El escondite' se suma así a la tendencia de adaptar juegos clásicos en formatos de gran producción, apostando por una propuesta visualmente ambiciosa y con potencial para convertirse en uno de los estrenos destacados de la cadena.