RTVE prepara 'El escondite', su nuevo gran formato basado en el popular juego infantil

RTVE sigue reforzando su apuesta por el entretenimiento con 'El escondite', un nuevo formato que adapta a gran escala uno de los juegos más reconocibles de la infancia. La cadena pública ha anunciado que ya trabaja en este proyecto internacional que convertirá el clásico escondite en un espectáculo televisivo con grandes dimensiones y enfoque familiar.
El programa reunirá a un grupo de concursantes que deberán enfrentarse a distintas rondas dentro de un enorme plató que recrea una casa de dos plantas con más de 120 escondites. En este escenario, los participantes tendrán que ocultarse, moverse y tomar decisiones estratégicas para evitar ser descubiertos, en una dinámica que combina tensión, juego y espectáculo.
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- Tráiler en español de 'Off Campus', la nueva serie de Prime Video con Ella Bright y Belmont Camelli
'El escondite' es la adaptación española del formato internacional 'The house of hide and seek', creado por Talpa Studios y David Grifhorst, en colaboración con FOX Entertainment Studios. La versión de RTVE estará producida junto a Warner Bros. ITVP Spain y la propia Talpa, lo que refuerza su carácter de gran apuesta dentro del catálogo de entretenimiento de la corporación. Las grabaciones se llevarán a cabo próximamente en Países Bajos.
'El escondite': donde cada rincón puede convertirse en un refugio... o en una trampa
El desarrollo del programa se apoyará en una combinación de suspense, estrategia y humor, con un seguimiento en tiempo real de los movimientos de los participantes. Este enfoque permitirá al espectador vivir la tensión del juego desde dentro, acompañando a los concursantes en cada decisión y cada intento por evitar ser descubiertos.
Con este nuevo formato, RTVE busca conectar con una audiencia amplia y multigeneracional, recuperando un concepto sencillo y universal para transformarlo en un gran espectáculo televisivo. 'El escondite' se suma así a la tendencia de adaptar juegos clásicos en formatos de gran producción, apostando por una propuesta visualmente ambiciosa y con potencial para convertirse en uno de los estrenos destacados de la cadena.