Las mejores ofertas en merchandising y DVD y Blu-Ray: 'The Wire', 'Fargo', 'Perdidos'

Tras el polémico final de 'Juego de Tronos', es normal que todos los seguidores de la serie sientan un vacío enorme al acabar la ficción que ha tenido tanto éxito durante ocho años. Es por esta razón que el Capitán Ofertas trae diez oportunidades irresistibles relacionadas con las mejores ficciones televisivas de la historia que no vas a poder dejar pasar.

: Para empezar, te traemos esta taza de ' Breaking Bad ' con la frase "I am the one who knocks". Muchas personas consideran que esta frase marca el momento en el que Walter White se da cuenta de que ya no es una persona normal que ha tenido que afrontar unas circunstancias totalmente desconocidas sino que incluso está disfrutando de la situación y de ser realmente malo.

Comprar: 7,99 euros

'Breaking Bad' y 'Los Simpson'

- Reloj de 'Los Simpson': Homer Simpson tiene muchísimos elementos que lo hacen único y especial. Pero si tuviéramos que destacar la bebida que más lo caracteriza, está claro que nos decantaríamos por la cerveza Duff. Ahora, gracias a este reloj despertador con el diseño de una chapa de esta marca de cerveza vas a afrontar las mañanas casi con tanta energía como lo hace Duffman en 'Los Simpson'.

Comprar: 15,00 euros

- Funko de Rick de 'Rick y Morty': En una realidad paralela, seguramente tú ya tengas esta espectacular figura de vinilo de Rick armado, pero si en este momento no tienes al compañero de aventuras de Morty, deberías empezar a replanteártelo y aprovechar esta magnífica oferta. Hazte con este funko y ten por seguro que ninguna conspiración espacial estará acechándote.

Comprar: 8 euros

'Rick y Morty' y 'Stranger Things'

- Funko de Mike de 'Stranger things': Pasamos a otra de las series que más éxito ha cosechado en estos últimos años: 'Stranger Things'. Protagonizada por un grupo de niños muy curiosos y algo atrevidos, la ficción de Netflix es un imprescindible para aquellos que disfrutan de lo sobrenatural con tintes ochenteros, como el traje de 'Cazafantasmas' que luce Mike en esta figura.

Comprar 8,20 euros

- Funko de Phoebe de 'Friends': Si eres un verdadero fan de 'Friends' sabrás que durante toda la serie de televisión, hubo tan solo un capítulo dedicado a la famosa fiesta de Halloween. En ella, Joey se disfrazó de Chandler, Chandler se disfrazó de conejo de color rosa, Mónica de Catwoman y la maravillosa Phoebe decidió disfrazarse de Supergirl, luciendo dos coletas y el típico disfraz de la superheroína.

Comprar: 8,91 euros

'Friends' y 'Vikings'

- 'Vikings' (Temporada 4, Volumen 2): Las batallas, las traiciones y la lucha de poder siguen siendo algunos de los elementos más destacables de la cuarta temporada de 'Vikings'. Además, los efectos especiales, una trama repleta de emoción y giros argumentales muy impactantes han sido también otras razones por las que 'Vikings' se ha convertido en una ficción televisiva con tanto éxito.

Comprar en: DVD: 22,47 euros / Blu-ray: 26,84 euros

- 'The Wire' (Serie completa): Sin duda, una de las mejores ficciones televisivas de la historia. Y es que 'The Wire' es capaz de mostrarte un drama muy realista, pero con una historia tan caótica y controvertida, que será complicado no quedarte enganchado a la forma en la que se muestran las perspectivas tanto de la policía como de los criminales, difuminando el bien del mal, lo ético de lo infame.

Comprar en: Blu ray: 104,99 euros

'The Wire' y 'The Big Bang Theory'

- 'The Big Bang Theory' (Temporada 11): Tras el doloroso final de 'Juego de Tronos', también ha llegado el momento de despedir 'The Big Bang Theory' después de 12 temporadas cargadas de buenos momentos y, sobre todo, de muchas risas. Es por esta razón que el hecho de hacerse con la undécima temporada de esta sitcom protagonizada por los científicos más divertidos es una idea realmente buena para despedirse de esta comedia.

Comprar en: DVD: 19,24 euros / Blu ray: 21,99 euros

- 'Perdidos' (Serie completa): Muchos seguidores de 'Juego de Tronos' se han mostrado muy disgustados con el final de la serie, pero no sería justo echar por tierra todo el trabajo y la emoción que nos ha transmitido la serie durante su emisión por tan solo un capítulo. Y si no que se lo digan a los amantes de 'Perdidos', serie que también recibió miles de críticas por su final. Pero recordad, lo importante no es la meta, sino el camino.

Comprar en: DVD: 79,99 euros

'Perdidos' y 'Fargo'

- 'Fargo' (Temporadas 1 y 2): Los espectadores que disfrutan de las series llenas de suspense, actuaciones impecables y unas grandes pinceladas de humor negro, no deberían dejar pasar la oportunidad de hacerse con la primera y la segunda temporada de 'Fargo'. Además el contraste de toda esta acción y la tranquilidad que se respira, supuestamente, en Minnesota, consiguen hacer una ficción aún más apetecible.

Comprar en: DVD: 39,00 euros