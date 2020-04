Las mejores ofertas en merchandising, DVD y tecnología de la semana: 'The Walking Dead', 'Bones'

Capitán Ofertas llega una semana más para ofrecerte varios artículos tanto de merchandising como de tecnología o DVD y Blu-Ray al mejor precio. ¿Buscas algo en particular? Echa un vistazo a la lista que ha elaborado por si algo te facilita estos días de la vida en confinamiento en lo que nos preparamos para las fases de desescalada.

- Calcetines carta de ajuste: Dentro de muy poco podremos salir a la calle y pasear y hacer ejercicio, comenzando los primeros días de la desescalada. Aprovecha esta oportunidad para presumir de calcetines, como estos con estampado de la carta de ajuste te que lucirán genial y que puedes adquirir en la tienda de FormulaTV.

Comprar: 15,98 euros

Calcetines de carta de ajuste y Samsung Galaxy S20+

- Samsung Galaxy S20+: El confinamiento nos está haciendo necesitar estar en constante contacto con nuestros más allegados a los que de momento no podemos ver. Por ello, el móvil es uno de los dispositivos más empleados. Si tienes en mente mejorar la calidad del tuyo, no dejes pasar la oportunidad de hacerte con este Samsung Galaxy S20+.

Comprar: 799 euros

- Funko de Michonne de 'The Walking Dead': Michonne, el personaje interpretado por Danai Gurira, es uno de los más emblemáticos de 'The Walking Dead'. Sin embargo, la actriz ha anunciado que abandona la serie, por lo que hacerse con su funko en recuerdo puede ser un buen método para tratar de paliar la nostalgia que nos va a dar dejar de verla.

Comprar: 16,54 euros

Funko de Michonne de 'The Walking Dead' y proyector

- Proyector Home Cinema Epson: Los cines están cerrados y su apertura no llegará hasta dentro de varias semanas. Nos queda todavía la televisión, pero si quieres minimizar esas ganas de ver algo en pantalla grande, aprovecha la oferta del proyector de Epson. Unas palomitas y te teletransportarás a la butaca de una sala de cine.

Comprar: 549 euros

- 'Orgullo y prejuicio': Un joven Colin Firth se ponía en la piel del protagonista de 'Orgullo y prejuicio', la adaptación de la famosa novela de Jane Austen. Esta versión de 1995 se hizo con el clamor de la crítica, siendo, además, galardonada tanto en los Premios Bafta como en los Premios Emmy.

Comprar en: DVD - 17,74 euros

'Orgullo y prejuicio' y Smart TV

- Smart TV 4K LG: El consumo televisivo se ha disparado en las últimas semanas a causa de la crisis del coronavirus. La televisión se ha convertido ahora en uno de nuestros mayores aliados para entretenernos, así que, ¿por qué no contar con un modelo de gran calidad? LG te trae esta Smart TV de 43" con calidad 4K.

Comprar: 316,74 euros

- 'Bones' (Serie completa): Si eres de los fans acérrimos de todas las aventuras e investigaciones de la doctora Huesos y el agente Booth, este producto es para ti. 'Bones' se ha convertido en una serie de referencia para todos aquellos a los que les apasiona la ficción criminal. ¿A qué estás esperando para hacerte con el pack de la serie completa?

Comprar en: DVD - 119,38 euros

'Bones' y Reproductor Blu-Ray

- Reproductor Blu-Ray Sony: Ha llegado el momento de desempolvar todas esas series y películas que te has comprado estos últimos años y que todavía no has visto. Para ello, puedes contar con el reproductor Blu-Ray de Sony, que te permite disfrutar de ellas con la máxima calidad, así como con los colores más vivos.

Comprar: 72,42 euros

- 'Comisario Montalbano' (Serie completa): Si te encantan las series de televisión policíacas, deberías echarle un ojo a 'Comisario Montalbano'. Esta producción italiana, basada en las novelas de Andrea Camilleri, está disponible al completo en un total de 18 DVD y por un precio muy a tener en cuenta.

Comprar en: DVD - 40 euros

'Comisario Montalbano' y equipo de sonido

- Equipo de sonido de alta potencia Panasonic: Las discotecas están cerradas pero, ¿y si te montas la fiesta en casa? Eso sí, tú solo o con los que vivas en tu domicilio. Para ello no hay mejor equipo de sonido que este de Panasonic con conexión a través de cualquier fuente, sistema de dos altavoces y efectos de DJ.

Comprar: 184,99 euros