Merche, tranquila tras sumarse al "Merlos Place" por la relación de Arturo y Alexia

El fin de semana ha traído un nuevo protagonista al ya conocido escándalo "Merlos Place": Arturo Requejo. El bombazo fue doble al descubrirse, por un lado, que su relación con Merche terminó hace meses; y, por otro, que el concursante de 'GH 11' mantuvo una aventura con Alexia Rivas cuando ella ya se encontraba saliendo con Alfonso Merlos.

'Viva la vida' desarrolló todos los detalles de este romance, nacido a raíz de la ruptura de Arturo y Merche en enero de este año. La reportera habría quedado con él hasta en seis ocasiones en el periodo comprendido "de mediados de febrero a mediados de marzo". Los encuentros se habrían producido siempre en casa de ella, ya que Arturo ha seguido conviviendo con la cantante tras su separación.

Merche, invitada sorpresa al "Merlos Place"

Arturo y Alexia se conocieron a través de las redes sociales y ella siempre reconoció estar buscando una relación formal. Él, por su parte, veía que el noviazgo no podía prosperar porque reconoce que, entre hacerse mayor y llevar una vida vegana, ha desarrollado numerosas manías en la convivencia. Estas, por otra parte, podrían haber sido el detonante de su ruptura con Merche.

Asimismo, Arturo tuvo la sensación en varias ocasiones de que la joven estaba tonteando con otros hombres. En efecto, en aquel momento la reportera de 'Socialité' ya estaba comenzando su relación con Alfonso Merlos. El mismo fin de semana anterior a ser pillada en el directo de 'Estado de Alarma', puso de excusa a Arturo que habría contraído el coronavirus y no podía quedar con él. "Ella quiere ser famosa sin exponerse demasiado", añade, ya que siempre pensó que quería que los pillaran juntos por calle.

La respuesta de Merche

El también concursante de 'Supervivientes' afirma que Alexia intentó provocar alguna clase de reacción en él tras destaparse su relación con Merlos en los mensajes que cruzaron a posteriori. Merche, por su parte, está prefiriendo mantenerse el margen de la polémica, ya que todo esto habría ocurrido cuando ella ya había roto con su ex. No obstante, Terelu Campos pudo dar a conocer este domingo que la artista "está tranquila" y que "no tiene nada en contra de Arturo".