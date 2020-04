Alexia confesó ser ella la que aparecía en el vídeo de Merlos tras tener que investigarse a si misma

Surgen nuevas dudas sobre el interés de Alexia Rivas en que estallase el escándalo conocido ya como "Merlos Place". Este lunes, el extronista Leo Cámara era el primero en asegurar que fue la reportera quien filtró a su nombre a la prensa cuando todavía se desconocía quién era la joven que se había colado en el directo de Alfonso Merlos, retransmisión que supuso el comienzo de la polémica.

Alexia Rivas, reportera de 'Socialité'

Corroborando en parte esta versión de los hechos, este martes intervino Jorge Moreno en 'Sálvame'. El reportero de 'Socialité' desveló cómo transcurrió la reunión de contenidos en la que se decidió investigar aquel vídeo de 'Estado de Alarma' que destapaba la infidelidad de Merlos. Debido a su pasado en común en Trece, el director del programa asignó el tema a Alexia sin saber que, en realidad, se lo estaba encargando a la protagonista del asunto.

El destino quiso así que Alexia Rivas fuese de las primeras periodistas que tuviese que investigar el escándalo que le ha situado en el foco mediático. En aquel momento decidió poner cara de póker y mantenerse callada durante el resto de la reunión telemática. Una vez concluida, llamó al director de 'Socialité' para hacerle saber que ella era la joven que aparecía en el vídeo de 'Estado de Alarma'.

¿Quería ser Sara Carbonero?

Por entonces no se sospechaba que el asunto podría tener tal escalada y, a petición de la joven, se decidió silenciarlo siempre y cuando no aumentase su repercusión. Sin embargo, pocas horas después comenzaron a correr los rumores que destapaban la identidad de Alexia. Según Jorge Moreno, fue Marta López quien identificó a la reportera y difundió sus sospechas entre otros compañeros periodistas.

Asegura, no obstante, que su compañera siempre temió que la polémica saliese a la luz y las posibles consecuencias que podía tener. Esto contrasta con la visión que tiene el paparazzi Jordi Martín de Alexia, que asegura en sus redes sociales que quería convertirse en la nueva Sara Carbonero: "Sabiendo la amistad que me une con Sara me pedía ir a Oporto para presentarlas y así estar mejor mirada en Mediaset. Se mofaba de sus compañeras y criticaba a María Patiño. Su fascinación con el poder y ascender en la cadena era su única obsesión".