Por Sergio Navarro |

Siguen surgiendo nuevos testimonios acerca de todo lo que rodea la historia real en la que se basa 'Mi reno de peluche'. La serie narra el brutal acoso del personaje de Martha (Jessica Gunning) hacia Donny, interpretado por Richard Gadd, que también es el creador de la serie y quien vivió en primera persona todo lo que ahora se cuenta.

Martha (Jessica Gunning), en 'Mi reno de peluche'

Los dos se conocen en el bar donde él trabaja y ella aparece como clienta. Pues ahora, una persona quela relación que había entre ellos dos, dándole la vuelta a lo que se ve en la serie de Netflix. Según esta excompañera, que prefiere mantener el anonimato, la perspectiva de Gadd no concuerda lo que ella veía tal y como ha asegurado en MailOnline.

"No me cuadra que se presente como la parte inocente acosada", cuenta refiriéndose a Gadd, añadiendo a continuación que "él y otros empleados masculinos se burlaban de ella (la verdadera Martha) como parte de una broma entre ellos". El nombre real de esta Martha es Fiona Harvey y era una clienta habitual del pub, una mujer que "venía al bar unas tres veces por semana, siempre sola, buscando compañía. No tenía amigos cercanos allí, solo hablaba ocasionalmente con otros clientes regulares", explica.

Cultura misógina en el local

Por lo que cuenta, en ese local había (al menos entonces) una cultura muy misógina, las mujeres eran objeto de burlas y acoso y era habitual la promiscuidad y el consumo de drogas. "Era un lugar muy misógino para trabajar", asegura, lamentando que "los chistes sobre mujeres y los intentos de acostarse con ciertas personas eran comunes".

"Fue una experiencia incómoda, pero sentías que tenías que soportarlo para recibir tu sueldo", comenta ahora, aunque tuvo que acabar con esta etapa, pues es ese ambiente tóxico por lo que la persona que ahora ha dado su testimonio decidió dejar su trabajo. "Me sentía mentalmente agotada, así que decidí irme. No volví a trabajar en un pub después de eso", ha reconocido.