En una época plagada por el retorno de muchas series de televisión, no podía faltar la vuelta de uno de los títulos más míticos en el sector de las telenovelas: 'Pasión de Gavilanes'. Hace ya unos meses, sonaba con fuerza la posibilidad de que la ficción colombiana contara con una segunda temporada; hecho que, para contento de sus seguidores, finalmente va a cumplirse, ya que la propia cadena de televisión Telemundo compartía recientemente un vídeo con el reencuentro de cinco de sus protagonistas originales, anunciando además la participación de estos en una nueva tanda de capítulos que llegará en 2022.

Reparto original de 'Pasión de Gavilanes'

No obstante, y como suele ocurrir cuando un proyecto se recupera después de muchos años, se producía una sonada ausencia entre el reparto, la de Michel Brown. El argentino, que interpretó a Franco Reyes en la popular serie, no hacía acto de presencia en el vídeo antes mencionado, originando una gran incertidumbre. Poco después, él mismo era el encargado de anunciar que no estaría en los nuevos episodios por incompatibilidades de agenda: "Voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos arrancan. Por eso no voy a poder participar. (...) Para mí es un recuerdazo. Creo que es de los personajes que me llevo en el corazón y que disfruté mucho de hacer", señalaba.

Sin embargo, esta ausencia podría no ser definitiva, puesto que el intérprete deja ahora una puerta abierta a una posible participación en los nuevos capítulos. Brown acudía al programa 'Hoy Día' de Telemundo para hablar sobre su trabajo en 'Parot', ficción emitida en TVE y disponible en el catálogo de Amazon Prime Video, cuando al ser preguntado por la imposibilidad de participar en 'Pasión de Gavilanes' afirmaba de manera tajante que "todavía no se sabe nada", dejando por tanto en cuarentena su posible regreso, aunque sin esclarecer si, en caso de producirse, se trataría de una intervención especial o recurrente.

Éxito indiscutible

'Pasión de Gavilanes' llegó a la pequeña pantalla hace ya dieciocho años, si bien en España tuvimos que esperar hasta 2005 para conocer la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Antena 3 fue la encargada de emitir con gran éxito la ficción en la sobremesa. Fue tal su acogida que la principal cadena del grupo Atresmedia apostó incluso por una adaptación propia, 'Gavilanes', protagonizada por Rodolfo Sancho, Roger Berruezo y Alejandro Albarracín y emitida entre 2010 y 2011, pero que no terminó de cuajar entre la audiencia pese a contar con dos temporadas.