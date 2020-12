Miguel Ángel Silvestre se sincera en Madmenmag: "Nunca he rechazado un personaje por basarse en lo físico"

Se acaba de estrenar la serie de Álex de la Iglesia para HBO España, '30 monedas', y Miguel Ángel Silvestre es uno de sus protagonistas. Con motivo del estreno, el actor ha concedido una entrevista a la revista Madmenmag donde hace un repaso de los papeles más destacados de su carrera y en la que habla sobre cómo ha sido la experiencia de trabajar con uno de los directores más reconocidos del panorama audiovisual español. Además, protagoniza una sensual sesión de fotos donde luce su trabajado torso al desnudo.

Miguel Ángel Silvestre posa sin camiseta en una sesión de fotos muy sexy para MadmenmagMADMENMAG

El castellonense ha explicado que nunca ha rechazo un personaje por basarse demasiado en lo físico sin tener una justificación detrás. Para él, el único motivo para negarse a interpretar a un personaje es por notar que son "demasiado planos, hechos desde el punto de vista del cliché", en los que no puede aportar nada nuevo porque "se sirve un plato que llevamos viendo toda la vida". "A mí El Duque [de 'Sin tetas no hay paraíso'] no me parece un cliché. O Javi Bultaco de 'Vida y color' tampoco me lo parece. O Lito, de 'Sense8'. O el que hice con Pedro Almodóvar... Cada uno a su manera ha tenido algo peculiar", ha afirmado Silvestre.

Pese a reconocer que es consciente de la importancia de seleccionar bien los papeles que acepta, el intérprete ha confesado que se ha "arrepentido de haber dicho sí a algunos personajes" y pone como ejemplo el de una película que todavía no se ha estrenado, pero de la que no quiere revelar el nombre porque espera que "no la vea nadie". "El único poder que tiene un actor es decir si o no a un proyecto, porque una vez que has dicho sí, estás a merced y al servicio de un director", ha explicado Silvestre, pues considera que en el montaje es "donde realmente se cocinan los personajes" y "donde los directores te pueden salvar el culo" escogiendo los buenos momentos del actor.

Orgulloso de trabajar con Álex de la Iglesia

Silvestre se ha mostrado muy contento por haber trabajado con el director Álex de la Iglesia dando vida a uno de los protagonistas de '30 monedas'. "Como actor español cuando Álex de la Iglesia te ofrece un personaje ni te lees el guion, aceptas y punto. Es uno de nuestros directores con mayúsculas y me sentí muy orgulloso cuando me lo propuso", ha explicado el actor, que considera que la serie "es una pasada". Silvestre, que define a su personaje, el alcalde Paco, como "muy tosco pero totalmente a merced de su mujer", también ha confesado que hubiera abandonado la serie si hubiera tenido la oportunidad por la intensidad del rodaje.