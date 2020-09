Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre graban la quinta parte de 'La Casa de Papel' en Lisboa

Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre han subido y bajado las cuestas lisboetas. Tras grabar juntos en Madrid, ambos intérpretes se han desplazado a la capital lusa para prolongar su enigmática trama en 'La Casa de Papel'. Cabe recordar que Silvestre es una de las incorporaciones de la serie de Netflix y que la identidad de su personaje sigue siendo una incógnita, pero las imágenes que se han filtrado desde Lisboa parecen alimentar la idea de que veremos muchos flashbacks en la temporada final.

LCDP5: Vídeo del rodaje en Portugal (Elevador da Bica) en el que se ve a Úrsula y Miguel...Tienen toda la pinta de ser una pareja. Thank you so much @uldmt64 for the information!! #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/o2w6sDwEMP