Miguel Ángel Silvestre comparte un ardiente desnudo integral con un emotivo significado

Es uno de los actores españoles más sexys y una imagen suya con poca ropa no pasa desapercibida. Desde que participó en 'Sin tetas no hay paraíso', la carrera de Miguel Ángel Silvestre despegó y no ha parado de trabajar desde entonces. El intérprete no solo ha tenido éxito en el territorio español, también ha tenido la suerte de comenzar su carrera en Hollywood gracias a series como 'Narcos' y 'Sense8'. En esta última protagonizó muchas escenas subidas de tono, al igual que la última publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Miguel Ángel Silvestre, desnudo integral bajo la ducha Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre, desnudo integral bajo la ducha

El actor de 'Velvet' ha publicado una imagen completamente desnudo en una ducha exterior donde se tapa sus partes íntimas con las manos. Detrás de esta ardiente imagen hay una intención mucho más emocional, y es que el actor ha querido hacer un homenaje a una instantánea suya en una ducha similar cuando era pequeño. A continuación se puede ver otra fotografía de Silvestre de pequeño en la piscina. El intérprete ha querido compartir con sus más de tres millones de seguidores la nostalgia de cómo es imposible dejar de crecer. "Pasa la vida..." es el pie de foto que acompaña a su publicación.

A pesar de las intenciones de Silvestre, muchos de los usuarios no han captado el mensaje desde un punto de vista emocional y se han quedado prendados única y exclusivamente de la primera imagen, compartiéndola con amigos para "alegrarles" la cuarentena: "¡Vamos a alegrarnos el día! Con esta foto el confinamiento se pasa mejor", comenta uno de los tantos seguidores que tiene el intérprete.

Miguel Ángel Silvestre desvela cómo le contó a su padre que perdió la virginidad

Silvestre ha querido recordar a su padre compartiendo imágenes de él en su cuenta de Instagram. El actor perdió a su progenitor hace dos años y en estos días tan difíciles no ha podido evitar pensar cómo hubiera sido pasarlos junto a él: "Te echo mucho de menos, papá. Hubiera estado muy bien pasar juntos esta cuarentena. Tu serenidad me daba mucha confianza". Además, ha compartido una anécdota muy personal pero emotiva donde le contaba a su progenitor que por primera vez había perdido la virginidad. Silvestre le admitió en aquel momento que su primera experiencia "no le había gustado mucho". Su padre le quiso quitar importancia: "Eso es porque estarías nervioso. Ya le pillarás el gusto, ya...", bromeó.