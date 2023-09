Por Beatriz Prieto |

Casi dos semanas después de que Miguel Bosé se viera obligado a cancelar su visita a 'El hormiguero', el cantante por fin visitó a Pablo Motos y su equipo la noche del martes 19 de septiembre. Fue entonces cuando Bosé, ante las preguntas del presentador, dio detalles de lo que vivió hace un mes, cuando un grupo de ladrones asaltó su casa en México mientras él y sus hijos estaban dentro.

Pablo Motos entrevista a Miguel Bosé en 'El hormiguero'

a todo el equipo de 'El hormiguero', a ti, a la gente, que la última vez que tenía que haber venido, no pude porque estuve muy enfermito", arrancó Bosé, nada más sentarse en la mesa con Motos, quien mencionó el robo para proceder a preguntarle sobre lo que había pasado. ", en mi casa. De repente, me despierta alguien. Miro y veo unas caras que no conozco y. Fue un momento... estás perdido, no sabes lo que pasa", relató Bosé.

El invitado vio entonces a sus hijos "a los pies de la cama, rodeados de toda esta gente armada hasta los dientes, con metralletas, miniguns... Había una artillería pesada muy grande". No obstante, el artista apuntó a que habrían sido ladrones novatos: "Un profesional se mete en tu casa, te echa un spray, ni te enteras y te vacían la casa". Asimismo, Bosé desveló que hubo "no hubo violencia física", hasta el punto de que, "en un primer momento, estaba superlúcido, bajé revoluciones" y acordó con los asaltantes que los llevaría a las cajas fuertes si "lo hacéis tranquilamente".

"No nos pasó nada y eso es lo importante"

El cantante se negó a aceptar que mantuvieran a sus hijos separados, seguro de que "se van a poner nerviosos": "Los metieron en mi cuarto de vestir, los ataron y ahí se quedaron dos horas sin moverse". Bosé dio a los asaltantes "todo lo que tenía y, en un determinado momento, se me queda el jefe mirando y me reconoce". "Se quita la máscara y dice: 'yo soy tu fan'. Le dije: 'Vamos a llevar las cosas por buen camino o se acabaron los conciertos'", contó el artista, a lo que añadió que uno de los asaltantes pidió que se hicieran "un selfie".

"Tuve la sensación de que no iba a pasar nada, me entró más tranquilidad. Cuando vi a entrar a mis hijos, que fueron unos campeones, en sus ojos no había nada de miedo", manifestó Bosé. A pesar del tono de humor, el cantante quiso dejar claro que fue "una experiencia para olvidar lo antes posible". "Una experiencia horrible y terrorífica, que no enseña nada, pero tuvimos la suerte de que no nos pasó nada ni a mis hijos, ni a mí ni a nadie de la casa. Y eso es lo importante, el resto da igual", remató el invitado.