Es la invitada estrella con la que 'El hormiguero' ha querido arrancar su nueva temporada. A pesar de no conceder prácticamente ninguna entrevista, en esta ocasión se ha decidido a charlar con Pablo Motos. Isabel Pantoja ha visitado el formato de Antena 3 en la que se ha sincerado sobre su vida privada y ha aprovechado para lanzar varias indirectas.

Motos se ha interesado por saber cómo está en la actualidad tras mantenerse alejada de los focos durante mucho tiempo, al margen de sus conciertos. La cantante ha soltado un dardo a los que han criticado que esté mucho en casa con su hermano Agustín:. "Soy una persona que sé desdoblarme y está la mujer y la artista", comentaba en referencia a formatos como 'Sálvame'.

Poco después, Pablo Motos le lanzaba una duda: "¿No te arrepientes de nada?", le planteaba el presentador. La tonadillera se sinceraba sin mencionar a ningún personaje público con lo que ha tenido enemistad ni a ningún familiar: "Yo no me arrepiento. Se tienen que arrepentir las personas que lo han hecho mal conmigo, pero yo no, porque creo que no le he hecho daño a nadie", expresaba contundente.

Se declara fan de Pablo Motos

La invitada también ha reconocido que es espectadora habitual de 'El hormiguero' y que lo vé acompañada: "Para mí es un orgullo porque además tú te lo mereces. Yo te veo todos los días, bueno, te vemos", comentaba antes de asegurar que su hermano Agustín, que sin ser famoso es conocido especialmente en Mediaset, vé con ella el formato de entrevistas.