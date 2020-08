Miguel Lago justifica su polémica broma sobre la infanta Elena y la parálisis cerebral: "No busca ofensa"

Miguel Lago se ha convertido en el centro de las críticas a raíz de un vídeo que publicó el pasado 30 de agosto en su cuenta de Twitter. El cómico posaba frente al cartel del Centro de parálisis cerebral Infanta Elena, de Alicante, asegurando que había tenido que parar el coche al verlo. Pero la broma se le volvía en su contra, llevándose los reproches de varios usuarios de la red social y terminando por borrar el vídeo.

El "humorista" progre Miguel Lago ha borrado el vídeo donde se creía muy gracioso haciendo un "chiste" sobre la parálisis cerebral y la Infanta Elena.

Como en su tuit pedía "MÁXIMA DIFUSIÓN" vamos a hacerle caso y que lo vea todo el mundo. #FelizLunespic.twitter.com/G1OUf8Sr9j — Kumy Barcelona ???????????? (@tabarniaBCN) August 31, 2020

"No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor, pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila", aseguraba Lago. Sin embargo, dicho vídeo ha seguido recibiendo difusión, llegando a convertirse en tendencia debido a que varios usuarios lo han rescatado. Entre los más críticos con el colaborador de 'Todo es mentira' se ha situado Macarena Olona, diputada de Vox: "A personas como Miguel Lago les vendría muy bien una visita para tener algo de empatía con quienes no han tenido tanta suerte como él en la vida".

Una broma sin ofensa

Pese a pedirlo, Miguel Lago no tuvo una noche tranquila, puesto que pasó bastante parte de ella justificando su broma sobre la infanta Elena y el centro de parálisis cerebral. "Bueno, parece que voy a tener que presentarme nuevamente ante tantos que no acaban de entender la esencia última de mi persona. Vayamos unos años atrás. Previously in Miguel Lago...", compartía el humorista con un vídeo de un monólogo en 'El club de la comedia' donde afirmaba que "yo ya dije que soy un hijoputa y no me habéis hecho caso".

"Venga, no es más que una broma. No busca ofensa. Solo risa tonta. El referente lo entendemos todos, es más viejo que la vida. Un poquito de calma", se justificaba. El rostro de Cuatro trataba de salir al paso de esta última polémica relacionada con los límites del humor, hecho muy criticado por él. El gallego compartía un vídeo de su primera intervención en 'La resistencia' en 2018, donde realizaba un monólogo sobre esta cuestión.