Russell T. Davies volverá a coger las riendas de 'Doctor Who' catorce años después

Russell T. Davies, el veterano guionista y pieza fundamental del revival de 'Doctor Who' en 2005, será el sucesor de Chris Chibnall, actual showrunner del drama de ciencia ficción de BBC. El creador de series como 'Queer as Folk', 'A Very English Scandal', 'Years & Years' o, más recientemente, 'It's a Sin', que abandonó la ficción de culto en 2009, volverá a tomar las riendas en 2023 coincidiendo con su 60º aniversario.

Este movimiento, anunciado por la propia cadena pública británica, supone el regreso de Davies a la franquicia que ayudó a relanzar unos catorce años después de su marcha. Además, en el comunicado remarcan que no se trata de un retorno temporal con motivo de la efeméride sino que seguirá "más allá" de la temporada en cuestión, es decir, la decimocuarta.

Desde que el pasado julio Chibnall anunció que cedería las llaves de la TARDIS en 2022, se habían rumoreado varios nombres de guionistas como posibles sustitutos. Incluso J. Michael Straczynski, creador de 'Babylon 5', se ofreció hace unas semanas. Sin embargo, nadie se imaginaba que los responsables de la corporación británica se estaban guardando semejante as bajo la manga.

"Estoy más que emocionado de regresar a mi serie favorita", confiesa Davies, que tuvo bajo su "mandato" al noveno y décimo Doctor, interpretados por Christopher Eccleston y David Tennant, respectivamente. "Pero estamos viajando en el tiempo demasiado rápido, tengo toda una temporada de la brillante Doctora de Jodie Whittaker por disfrutar con mi amigo y héroe Chris Chibnall al timón. Todavía sigo siendo mero espectador."

"Es tremendamente emocionante y apropiado que en el 60º aniversario de 'Doctor Who' regrese a casa uno de los guionistas británicos más valiosos", afirma Chibnall. "Russell construyó la batuta que está a punto de serle devuelta. 'Doctor Who', BBC, la industria audiovisual en Gales y, seamos honestos, todos en todo el mundo tienen muchísimas razones para estar muy emocionados por ver lo que está por venir."

En busca del próximo Doctor

La gran incógnita ahora es saber quién sustituirá a Whittaker, la decimotercera encarnación del Doctor, que también abandonará la serie tras tres temporadas con un trio de especiales que prometen ser "épicos" y que formarán parte de las celebraciones del centenario de la cadena en otoño de 2022. Desde hace semanas, varios medios especulaban con que Olly Alexander podría ser el próximo Señor del Tiempo y el regreso de Russell, que eligió al inglés para protagonizar 'It's a Sin', no ha hecho más que avivar los rumores. No obstante, 'Doctor Who' suele sorprender con sus elecciones y esta vez no tiene por qué ser una excepción. Por ahora, BBC se limita a decir que el nuevo Doctor será "anunciado a su debido tiempo".