'Doctor Who' está viviendo una transición muy prometedora. La decimotercera encarnación del viajero temporal, que sigue estando en manos de Jodie Whittaker, llegará a su fin en otoño de este mismo año con una última aventura que contará con muchas caras conocidas. Después, llegará el turno de Ncuti Gatwa de controlar la TARDIS, y el actor de 'Sex Education' no estará solo en esa empresa tan épica.

Catherine Tate y David Tennant

Una semana después de confirmar el fichaje de Gatwa, la BBC ha confirmado que dos queridos intérpretes volverán a la franquicia. Más de una década después del cierre de su etapa, el décimo Doctor, David Tennant, está de vuelta. Así pues, el actor estará presente en el 60º aniversario de la serie, como ya lo estuvo en el 50º cumpleaños cuando coprotagonizó el especial "The Day of the Doctor" junto a Matt Smith y John Hurt.

Además, Catherine Tate también volverá a la acción tras haber dado vida a Donna, compañera del décimo Doctor, entre 2006 y 2010. Ambos actores ya están implicados en el rodaje de varias secuencias que verán la luz en 2023, en lo que supondrá su reencuentro con Russell T. Davies, el guionista y productor ejecutivo que revivió la serie en 2005, estando implicado en las eras de Christopher Eccleston y Tennant, y que ahora ha vuelto a coger las riendas.

¿Cómo será el regreso?

Por ahora, se desconoce cómo se producirá el retorno de Tennat y Tate, y Davies no ha despejado dudas con sus ambiguas declaraciones: "¡Están de vuelta! Y parece imposible. Primero, anunciamos al nuevo Doctor, y después a un viejo Doctor, junto a la maravillosa Donna, ¿qué está sucediendo? Quizá es una historia perdida. O un mundo paralelo. O un sueño, o un truco, o un flashback. Lo único que puedo confirmar es que va a ser espectacular, ya que dos de nuestras mayores estrellas se reunirán para una batalla histórica".