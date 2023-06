Por Beatriz Prieto |

La gala 11 de 'Tu cara me suena 10' concluyó en la madrugada del sábado 10 de junio coronando a una "repetidora" como ganadora de la noche: Miriam Rodríguez. La gallega conseguía su segundo triunfo en la edición, un mes después de que lograra ganar por primera vez imitando a Adele, esta vez con un reto, en muchos sentidos, aún más complicado, con el que arrasó a ojos de público y jurado: imitar a India Martínez al ritmo de su canción "Mi gitana", en acústico.

Miriam Rodríguez imita a India Martínez en la gala 11 de 'Tu cara me suena 10'

"Me podíais haber puesto las Tanxugueiras, el aturuxo.... Que yo de quejas voy bien y me voy a tomarme el pescadito a Cádiz todos los veranos, pero los quejíos no los trabajo", bromeó Rodríguez, a solas con Manel Fuentes , antes de subirse al escenario., apostó el presentador, convencido. "Lo intento, porque además me encanta ella, la canción y todo, pero no soy flamenca", insistió la concursante.

El presentador vaticinó que "lo vas a hacer muy bien, porque te hemos visto muchas ocasiones sacar la entraña y nos has hecho el regalo de descubrirte a ti misma", algo que se confirmó a medida que avanzó la actuación de la gallega. "Ha sido todo un viaje. Me preocupa Lolita sobre todo", confesaba Rodríguez, al concluir su imitación. "Pues que no te preocupe, porque me has gustado muchísimo. India tiene un eco de voz muy flamenco y cantar flamenco es lo más difícil que hay. Para mí eres mi doce", manifestó la aludida, con quien sus compañeros se mostraron de acuerdo.

"Para mí era un reto enorme"

"Es toda una aventura trabajar con este tipo de voces que no dejan de tener tantos colores que tienes que investigar mucho", opinó Chenoa, tras lo cual Carlos Latre recalcó que "lo que has hecho hoy es dificilísimo". "Creo que en este programa te estás doctorando en imitación, tesituras, colores, en diferentes formas de verte a ti misma cantar y creo que está siendo una masterclass maravillosa que nos estás dando y que estás aprendiendo tú", elogió el juez, ante lo que la concursante manifestó que "estoy aprendiendo muchísimo, te lo aseguro".

"No había experimentado nunca la imitación como lo estoy haciendo aquí. Para mí era un reto enorme y, sobre todo, una responsabilidad", manifestó Rodríguez quien, minutos después, vio cómo el jurado le otorgaba tres doces y un once, a los que se sumó la máxima puntuación del público, que la alzó a la victoria por segunda vez. "Estoy muy agradecida, porque este programa está siendo una aventura. Yo no quiero que se acabe. Solo una petición tengo: poder estar en la siguiente edición, si me queréis", confesó Rodríguez quien, a la hora de donar el premio, recordó a la influencer y activista Elena Huelva, fallecida a principios de este año.