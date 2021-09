Miriam Sánchez, en rehabilitación tras su último altercado público

Miriam Sánchez reaparece tras su polémico altercado en un bar cercano a su domicilio en Madrid. La colaboradora atendió la llamada de 'Sálvame' para aclarar su situación personal y desmentir ciertas informaciones que se habían vertido sobre ella, especialmente las referentes a su nivel de vida y posición económica. Unas declaraciones que se producían tras un largo periodo alejada de la pequeña pantalla.

Miriam Sánchez en 'Sábado Deluxe'

"Estoy en rehabilitación, me apetece estar más tranquila", así dejaba clara la exasesora de 'Mujeres y hombres y viceversa' su intención de poner fin a la mala etapa que está viviendo. De hecho, la que fuera uno de los rostros más habituales de los programas de Mediaset confesaba su deseo de poner tierra de por medio: "Necesito irme fuera de España un tiempo, estoy muy cansada", explicaba Sánchez, quien bromeaba con la idea de mudarse a Mozambique.

Al ser preguntada por sus cuentas, la ganadora de 'Supervivientes 2008' respondía con contundencia en el formato de La Fábrica de la Tele: "No estoy arruinada ni nada de eso". Eso sí, dejaba claro que tiene lo suficiente para vivir dignamente, sin grandes pretensiones. Aseguraba que no es una persona "de grandes lujos ni pija" y señalaba que lleva una vida de "austeridad".

¿Vuelta a los platós?

A pesar de esta polémica intervención en el espacio de Telecinco, parece que Miriam Sánchez no quiere volver a la televisión, al menos en nuestro país. La exsuperviviente explicaba que necesita "algo tranquilo" fuera del foco mediático. "Yo tengo que estar ocupada porque si no, me puedo autosabotear", confesaba ante la sorpresa de algunos colaboradores del programa como Gema López.