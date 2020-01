Mitele Plus estrena por sorpresa 'Eurogames', su 'Grand Prix' europeo con Joaquín Prat y Lara Álvarez

Mediaset decidió apostar en 2019 por una gran competición europea de países en la que se enfrentaron Alemania, Rusia, Grecia, Polonia, Italia y España. Lo hicieron en 'Eurogames', marca con la que se ha rescatado 'Juegos sin fronteras', un 'Grand Prix' europeo en el que han concursado habitantes de pueblos de dichos países en todo tipo de pruebas físicas. Lo han hecho en una gran circuito instalado en los famosos estudios Cinecittà los pasados meses de septiembre y octubre. El espacio ya se ha podido ver en algunos países como Italia pero en nuestro país no había visto la luz... hasta ahora.

Lara Álvarez y Joaquín Prat en 'Eurogames'

Pese a que muchos pensaban que este 'Eurogames 2019' iba a formar parte de la programación de Telecinco o Cuatro en Navidad, finalmente el espacio no se incluyó en ninguna de ambas cadenas. La gran duda surgía entonces: ¿Cuándo se iba a emitir? Pues bien, Mediaset ha sorprendido ahora y ha lanzado en exclusiva la temporada completa del espacio en Mitele Plus, su plataforma de pago. De esta forma, desde este mes de enero de 2020 cualquiera suscriptor del servicio puede ver las seis entregas que 80 minutos de duración que la componen. Por ahora es una completa incógnita cuando dará el salto a la televisión en abierto ya que a día de hoy no se promociona en ninguna cadena.

El espacio se grabó en Italia pero en su emisión se ha diferenciado a los rostros que lo lideran en cada país; cada cadena cuenta con presentadores independientes pese a que el contenido es el mismo para todos. De esta forma, en España los presentadores Joaquín Prat y Lara Álvarez son los responsables de comentar el espacio y de presentar las diferentes pruebas, además de charlar con los participantes que han formado parte de la competición. Ambos viajaron a Italia el pasado mes de septiembre para grabar el espacio en el que han competido Ciudad Rodrigo (Salamanca), Mérida (Extremadura), Monfonrte de Lemos (Lugo) y Astorga (León).

Contenido propio en Mitele Plus

Mediaset ha decidido empezar a incorporar contenido inédito en Mitele Plus, su plataforma de pago. De esta forma, al igual que han hecho Antena 3 y laSexta con espacios como 'La Voz Kids' o 'Pesadilla en la cocina' y con series como 'El secreto de Puente Viejo' o 'Amar es para siempre', sus usuarios cuentan con la opción de ver antes de su emisión en lineal algunas de sus apuestas. Mediaset lo hizo meses atrás con algunas de sus series turcas y ahora ha empezado 2020 preestrenando las temporadas completas de 'Eurogames' y también 'Job Interview: Estás contratado', que Cuatro estrenará en unas semanas en su franja de prime time.