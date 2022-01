El momento más complicado de 'Maite Zaldívar: Maldita la hora': "Necesito respirar"

El documental de Maite Zaldívar se estrenaba el 28 de enero de 2022 en el prime time de Telecinco. La malagueña recordó algunos de sus momentos más duros en 'Maite Zaldívar: Maldita la hora'. Tal y como ella misma reconoció, la cárcel no fue el infierno para ella: "Es el peor momento de mi vida, lo peor", decía refiriéndose a la situación familiar que atraviesa.

Maite Zaldívar, en 'Maite Zaldívar: Maldita la hora'

Su hija pequeña, Elia, fue diagnosticada de cáncer. "La persona a la que le ha pasado esto no se lo merece. No se lo merece nadie, pero mi hija menos que nadie", decía Zaldívar. La protagonista del documental explicó que no quiere que sientan pena de su hija, "porque la pena no es buena". "Hay dos sentimientos que no me gustan: la pena y el asco", agregaba la exmujer de Julián Muñoz.

"Sigo pidiendo, por favor, que se siga manteniendo el mismo respeto y que a mi hija se la deje fuera de todo esto", decía con las lágrimas en los ojos. Zaldívar aseguró que la situación por la que atraviesan "ha unido a todos mucho". "Y, por supuesto, a Julián y a mí, porque, en el fondo, es el mismo dolor. Ahora mismo solo tenemos un objetivo y tenemos el mismo objetivo. Entonces, a luchar ahí codo con codo y de rodillas si hace falta", se emocionaba.

"¿Qué le pides a la vida?"

Maite Zaldívar atravesaba el momento más complicado de la entrevista. Con los ojos llenos de lágrimas, tomaba aire y reconocía: "Necesito respirar". Paloma García-Pelayo le preguntaba qué le pedía a la vida. "Ahora mismo no le pido más que una cosa: que mi hija salga de dónde está", confesó. La periodista confesó en plató cómo vivió el equipo ese momento: "Cuando se pone a hablar de su hija, te puedo asegurar que en el set no se oía absolutamente nada, era la respiración de Maite entrecortada", contaba García-Pelayo.