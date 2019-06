Mayte Zaldívar, tras el ataque de ansiedad de Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019': "Es puro teatro"

El ataque de ansiedad que sufrió Isabel Pantoja durante su participación en 'Supervivientes 2019' sigue dando que hablar. Ahora 'Sálvame' ha querido saber si otros expresidiarios que pasaron por el concurso también se sintieron privados de su libertad, asociando la isla a su estancia en la cárcel. Entre los que el programa ha entrevistado por teléfono se encuentra Mayte Zaldívar, que señala que lo de la tonadillera es "puro teatro".

Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

"Cuando las cosas se tienen premeditadas, pues ya tienes estudiado todo: las frases, los puntos, las comas", mantiene la que fuera mujer de Julián Muñoz, que no se acaba de creer la actitud de Isabel Pantoja y habla de su propia situación: "Siempre hablo de la cárcel abiertamente, recordándolo, llorando, me ahogaba, pero no tenía ningún teatro hecho". También añade que "no es más preso el que quiere si no el que no se siente libre".

Más declaraciones

De la misma opinión es El Dioni: "Eso es un poco de cuento, en la prisión tienes de todo menos ansiedad. Lo que tienes ganas es de salir, pero la ansiedad no te produce porque no tienes ninguna coacción, tienes de todo menos la libertad". Precisamente, incide en que la isla les da a los concursantes "demasiada libertad", aunque se pueda echar de menos "el entorno familiar, el buen zumo de naranja, la buena vida".

Joselito asegura igualmente que la isla era sinónimo de "una libertad absoluta", por lo que no le recordaba "para nada a la prisión". No obstante, el que fuera en su día "El pequeño ruiseñor" ha querido ser, a diferencia del resto de entrevistados por teléfono, más cauto en sus palabras y ha hecho hincapié en que "cada persona es un mundo". Eso sí, sin esconder en ningún momento su extrañeza.