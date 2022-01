Tras la docuserie de Julián Muñoz, ha llegado el momento de que Maite Zaldívar tenga su propio espacio para responder. En 'Maite Zaldívar: Maldita la hora', la que fuese mujer del exalcalde ha contado cómo vivió su matrimonio y posterior divorcio tras la irrupción de Isabel Pantoja. Además, Zaldívar recordó cómo fue su paso por la cárcel de Alhaurín de la Torre.

Maite Zaldívar, en 'Maite Zaldívar: Maldita la hora'

Maite Zaldívar entró en prisión el 27 de octubre de 2014: "Cada paso que daba, iba descargando plomo", aseguró. La protagonista del documental reveló que entrar en la cárcel la "liberó". "Era otra persona. Se me había cambiado la cara, ese rictus de amargura, esa tirantez había desaparecido", explicó ante las cámaras. Sin embargo, confesó lo duro que había sido: "No sé la gente que entra una vez a la cárcel, cómo entra una segunda, porque es horrible".

Zaldívar recordó su primera noche en la cárcel, en la que no logró cenar y tampoco dormir. "Aquella primera noche escuchaba cantar canciones, y no te sentaba muy bien", narró. También recordó lo "desagradables" que eran los sonidos allí, pero también cómo logró formarse una "cuadrilla" con la que comía, salía al patio y jugaba al parchís.

La exesposa de Muñoz reconoció que el resto de presas le preguntaban por Isabel Pantoja. "Era por la primera que me preguntaban, pero no me gustaba hablar mucho del tema", aseguró. También recordó cómo eran los vis a vis en los que la "medían centímetro a centímetro". "Me propuse que, cuando venían a verme, yo no podía llorar", explicó Zaldívar.

Su primer encuentro con Julián Muñoz

Zaldívar recordó la primera ocasión en la que se encontró a su exmarido en prisión: "La primera vez que yo veo en la cárcel de Alhaurín a Julián Muñoz es en misa", explicaba. "Cuando lo vi levantarse no lo conocí, me quedé con un impacto impresionante. Le vi todo señor mayor, delgado... Horrible", reconoció. Además, confesó su sentimiento de culpa hacia él: "Yo sentía que había sido imbécil, era de lo único que me culpaba", le decía a Paloma García-Pelayo.