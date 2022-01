Durante la emisión de 'El debate de las tentaciones' del martes 25 de enero, Telecinco sorprendió al emitir la promo de lo que ocuparía el prime time del viernes 28 de enero. Lejos de abordar una nueva entrega del programa de Julián Muñoz, la principal cadena de Mediaset ha decidido seguir en la misma línea, aunque cambiando de protagonista: esta vez será Maite Zaldívar quien comparta su testimonio en el programa 'Maite Zaldíva: maldita la hora', que se estrenará a las 22.00h.

Maite Zaldívar en la promo de 'Maite Zaldívar: maldita la hora'

"A mí la vida me cambia cuando aparece esta señora", declara Zaldívar en la primera promo del programa, en clara referencia a Isabel Pantoja, de quien añadía "que la nombre quien quiera, que yo no la voy a nombrar". "Mi vida no sé si era buena o era mala, pero era mi vida. Y quien me rompe la vida es esa señora", acusa la protagonista del programa, a la tonadillera.

"Eso es lo que yo no le voy a perdonar", aseguraba además la exconcursante de 'Supervivientes 2018', palabras a las que sumaba el hecho de que "yo soy como cualquier cornuda de este y de otros países: la última en enterarme", cerrando la promo. De este modo, Telecinco continúa apostando por la historia en torno al exalcalde de Marbella, en esta ocasión, de la mano de su exmujer quien, al igual que Muñoz, también tiene muy presente a Pantoja en sus declaraciones, puesto que fue la mujer con la que él le fue infiel.

Cogiendo el testigo de Julián Muñoz

El programa centrado en Zaldívar llega tras las dos entregas de 'Julián Muñoz: no es la hora de la venganza', con las que Telecinco ha ocupado el prime time de los viernes de las últimas dos semanas. Aunque no logró vencer el implacable liderazgo de 'Tu cara me suena', rival al que también se enfrentará el testimonio de Zaldívar, la primera entrega se quedó con un 18,2% en su franja de competencia directa, tan solo 0,3 puntos por debajo del talent show. El ajustado duelo, sin embargo, no se repitió con la segunda entrega, que se quedó 5,9 puntos por debajo del programa de Antena 3, con un 14,4% de share. Un efecto que habrá que esperar para comprobar si, en el caso del testimonio de Zaldívar, se repetirá o la exsuperviviente logrará remontar frente a 'Tu cara me suena'.