Monedero, sobre 'El programa de Ana Rosa': "Yo estoy aquí por amor, porque por ideología no puede ser"

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, acumula ya unas cuantas declaraciones sonadas al decir lo que piensa sin pelos en la lengua. La última la ha protagonizado en 'El programa de Ana Rosa', donde es colaborador. Todo empezó cuando la presentadora le pidió que le explicara los términos de cooperación y de coalición, con motivo de de las negociaciones entre el PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez.

Juan Carlos Monedero en 'El programa de Ana Rosa'

"Cooperación es lo que sueña Pedro Sánchez: que Podemos y Pablo Iglesias sean una ONG de nuevo para el PSOE", explicaba un mordaz Monedero. Y es que el politólogo considera que el partido más votado en las últimas elecciones quiere que Podemos le vuelva a hacer el favor sin darle nada a cambio, en referencia a cuando Pablo Iglesias "negoció la moción de censura" contra Mariano Rajoy.

Acto seguido, Monedero no dudó en recurrir como ejemplo a una de las obras más famosas de Shakespeare, "Romeo y Julieta", alegando que Romeo era un "tontorrón" y Julieta más lista que él. Ana Rosa Quintana le interrumpió diciendo que sus palabras se debían a que no creía en el amor. El cofundador de Podemos se defendió entonces con el siguiente comentario: "Yo estoy aquí por amor, porque por ideología no puede ser".

Programa plural

Ana Rosa quiso zanjar la declaración de Monedero así: "Si yo no fuera una persona abierta y plural, tú no estarías aquí". Y es que, en verdad, en "El programa de Ana Rosa" participan personas de diferentes ideologías. Sin ir más lejos, dos de sus colaboradores más controvertidos, el mismo cofundador de Podemos o Eduardo Inda, defienden posturas totalmente opuestas.