Tensa discusión entre Ana Rosa Quintana y Monedero: "Eres el corazón de la derecha española"

Mañana de tensión en 'El programa de Ana Rosa', cuando la presentadora y uno de sus invitados vía telefónica mantuvieron un acalorado rifirrafe político. Ana Rosa Quintana y Juan Carlos Monedero, confundador de Podemos, intercambiaron varias pullas mientras analizaban la situación de la formación morada tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

"Os invito a que veáis la entrevista que le hice a Pablo Iglesias", recordó Monedero como muestra de su autocrítica. "Sí, estuviste muy pelota", le contestó Ana Rosa. "Claro, no como tú con Rivera o con Pablo Casado", replicó el politólogo. "A mí Rivera me cae bastante bien, como a ti Pablo Iglesias, aunque a mí menos porque yo no soy cofundadora de ningún partido ni pertenezco a ningún partido", dejó claro la presentadora.

Sin pelos en la lengua, Monedero lanzó una dura pulla a la presentadora del matinal de Telecinco. "Tú eres el corazón de la derecha española, Ana Rosa, y tú lo sabes. La derecha no tendría oxígeno sin ti", afirmó el profesor. Como era de esperar, Ana Rosa no se quedó callada: "Tú ya me has situado, ¿no? Tú repartes cargos", dijo. "No, no. No reparto nada. Ojalá los repartiese", quiso zanjar Monedero, pero Ana Rosa tuvo la última palabra. "Pues te digo una cosa, como estés tan acertado como has estado con el análisis de Podemos, estás listo", dijo antes despedir la conexión.

"Si tuviéramos línea editorial no estarías aquí"

Monedero también acusó a 'El Programa de Ana Rosa' de falta de imparcialidad: "Todos los medios de comunicación tenéis una línea editorial y en la vuestra no entra que el PSOE gobierne con Unidas Podemos". "Si tuviéramos una línea editorial no estarían sentadas en la mesa personas de diferente ideología, incluido tú. Aquí cada uno dice lo que quiere; yo no le digo al espectador lo que tiene que votar; quiero ponerle todo en la mesa para que elija. Sin los medios de comunicación no existiríais", aseguró la presentadora.