Motivos por los que 'Manos a la obra' es todo un clásico de la televisión

El 8 de enero de 1998 vimos por primera vez en pantalla a Manolo y Benito, el peculiar y entrañable dúo protagonista de 'Manos a la obra'. Los actores Ángel de Andrés López y Carlos Iglesias fueron los elegidos para dar vida a estos albañiles de obras menores y con escasas aptitudes para desempeñar su trabajo que rápidamente se ganaron el cariño de los espectadores. Esta comedia familiar, creada por Vicente Escrivá y Ramón de Diego, se mantuvo en emisión en Antena 3 durante seis temporadas, despidiéndose el 22 de julio de 2001 tras 130 episodios compartiendo con sus seguidores divertidas y surrealistas historias con la que las risas estaban garantizadas.

En concreto, el foco de atención se centraba en las vivencias de Manolo y Benito en su entorno familiar y en su pequeña empresa de reformas, negocio que se caracterizaba por las chapuzas que realizaban. Como podemos comprobar, la premisa de 'Manos a la obra' era de lo más sencilla, pero en esa aparente simplicidad radicaba su principal encanto. Asimismo, aunque fueron muchos los actores que participaron en esta producción, la serie no necesitaba más que a sus dos protagonistas para convertir situaciones anodinas en momentos de lo más hilarantes. Desde FormulaTV queremos recordar esta mítica ficción y los motivos que han hecho que hoy en día sea considerada un clásico de la televisión española.

1 La química entre sus protagonistas

Carlos Iglesias y Ángel de Andrés López en 'Manos a la obra'

Una serie de televisión puede tener tramas interesantes y ser buena a nivel técnico, pero si no cuenta con unos personajes carismáticos y bien construidos, pierde una parte importante de cualquier ficción. En el caso de 'Manos a la obra' nos encontramos con dos protagonistas con personalidades muy marcadas y cualidades que hacen que sean personajes muy característicos y particulares. Por un lado, Benito (Carlos Iglesias) destacaba por la relación con su madre Carmina (Carmen Rossi) y por su habilidad para escaquearse del trabajo y estropear cada reforma en la que trabajaban. Por otro lado, Manolo (Ángel de Andrés López) se caracterizaba por ser la mente pensante y el más responsable en el trabajo, además de por su matrimonio con Adela (Nuria González).

Sin embargo, lo más importante de ambos protagonistas es la química que existía entre ellos. Manolo y Benito no solo eran compañeros de trabajo, también eran vecinos y amigos y poseían una fuerte unión que les convertía en un dúo muy completo. De esta forma, cuando los dos compartían pantalla nunca faltaban la naturalidad y el sentido del humor. Asimismo, ambos se complementaban a la perfección, aunque el resultado final de las obras que realizaban siempre fuese un desastre.

2 La cotidianidad llevada a lo absurdo

Benito y Manolo en 'Manos a la obra'

Las historias que se desarrollaban en 'Manos a la obra' sucedían en escenarios de lo más cotidianos. De hecho, la castiza corrala en la que vivían Manolo y Benito se podría considerar un personaje más por la importancia que tiene el contexto en la serie. Así pues, muchas de las escenas transcurrían en los hogares de los protagonistas, por lo que era habitual verlos en situaciones de lo más cotidianas como la hora del desayuno o de la comida, o en escenarios tan normales y corrientes como el dormitorio. Igualmente, los alrededores de la corrala también tenían su importancia porque ahí se ubicaba el taller de los protagonistas. Además, también había un bar, otro de los escenarios principales de la serie y lugar en el que Manolo y Benito se reunían con sus vecinos.

Sin embargo, aunque eran momentos normales y corrientes con las que los espectadores podían sentirse fácilmente identificados, siempre ocurría algo que hacía que Manolo y Benito terminaran enfrentándose a situaciones de lo más surrealistas. Muchas de estas acciones estaban vinculadas a las reformas que realizaban, trabajos que solían terminar de mala forma por culpa de divertidas y rocambolescas historias que muchas veces rozaban el surrealismo y que ponían en más de un aprieto a los protagonistas.

3 Multitud de conocidos actores

Elenco de 'Manos a la obra'

Puede que Ángel de Andrés y Carlos Iglesias fuesen las piezas fundamentales de 'Manos a la obra', pero estaban respaldados por secundarios de lujo como Nuria González, Carmen Rossi, Fernando Cayo, Evaristo Calvo, Kim Manning, Silvia Marsó, Luis Varela, Lourdes Bartolomé y Silvia Espigado, entre otros. Además, ese elenco inicial fue ampliándose y modificándose con el paso del tiempo, siendo incorporaciones que siempre complementaban a los personajes principales y suponían un valor añadido. Igualmente, durante las diferentes temporadas participaron multitud de intérpretes que encarnaron personajes episódicos, pues la ficción se caracterizaba por contar con una gran diversidad de personajes.

No solo han pasado multitud de actores por los escenarios de 'Manos a la obra', algunos de ellos han repetido experiencia y han participado en la serie interpretando a personajes episódicos diferentes en distintas temporadas. Por ejemplo, en uno de los capítulos Carmen Machi dio vida a una mujer gitana, mientras que tiempo después volvió a hacer acto de presencia metiéndose en la piel de la responsable de una tienda de ropa. Lo mismo ocurrió con la actriz Mariví Bilbao, que en la primera temporada interpretó a una recién jubilada, mientras que en una temporada posterior encarnó el papel de la amiga de un propietario de una discoteca. Y aunque de forma narrativa resulte incoherente ver a un mismo intérprete en personajes diferentes, este tipo de situaciones encajaban a la perfección en el universo surrealista de la serie.

4 Guiños y referencias

Manolo y Benito en una de sus reformas en 'Manos a la obra'

Los espectadores más atentos probablemente se percataron de que la serie contaba con diferentes referencias. La mayoría de estos guiños estaban relacionados con la productora de 'Manos a la obra' o con la gente que formaba el equipo. Por ejemplo, en varios episodios aparecen personajes con bolsas de Acanto Cine y Video, es decir, el nombre de la productora. Asimismo, los apellidos de algunos personajes se correspondían con los de algún miembro del equipo. Incluso el número de teléfono y la dirección rotulada en la furgoneta de Manolo y Benito eran los mismos que los de la productora.

Asimismo, la serie se caracterizó porque sus personajes utilizaban de forma frecuente diferentes coletillas, es decir, frases y expresiones recurrentes que en varios casos eran parte de la seña de identidad de los personajes. "¡Tonto el haba!", "Niquelao" o "¡Me cago en 'tó' lo que se menea!" fueron algunas de las más repetidas. Muchas de estas expresiones comenzaron rápidamente a popularizarse entre los seguidores de la serie, convirtiéndose en parte del vocabulario de muchas personas. De hecho, algunos espectadores probablemente todavía recuerden algunas de esas icónicas frases.

5 Éxito de audiencia

Manolo y Benito con la familia y amigos en 'Manos a la obra'

Tres fueron los años que 'Manos a la obra' estuvo en emisión ocupando la noche de los jueves de Antena 3 en horario estelar. Durante todo ese tiempo fue uno de los espacios más vistos de la cadena y uno de sus huevos de oro, un fuerte rival para sus competidores pues pocos espacios lograron arrebatarle el liderazgo. El episodio más visto fue en la primera temporada y superó los seis millones y medio de espectadores, una cifra que más o menos se mantuvo durante ese primer lanzamiento de la ficción. Aunque la última tanda de episodios fue la menos vista, al finalizar, la media total de la serie en sus seis temporadas fue de más de cuatro millones de espectadores.

Cada noche, al concluir el episodio de estreno, la cadena lanzaba otro capítulo en reposición, emisión que también lograba colarse entre los espacios más vistos del día, ocupando a veces hasta la segunda o tercera posición. Además, aunque la serie llegó a su final en el año 2001, los espectadores han podido continuar viendo la serie con las numerosas repeticiones que han hecho tiempo después en cadenas como FDF antes de formar parte del grupo Mediaset o más recientemente en Nova. Gracias a este éxito de audiencia los ingresos económicos por publicidad fueron notables, ya que los anunciantes buscaban aparecer en este espacio que estaba dirigido a todos los públicos.

BONUS Una secuela que no funcionó

Benito y Manolo en 'Manolo y Benito Corporeision'

El ejemplo más claro de que 'Manos a la obra' marcó un antes y un después en la ficción española y que supo conquistar a los espectadores lo encontramos en 'Manolo y Benito Corporeision', secuela estrenada en el año 2006. Recuperar una serie que en su día fue todo un fenómeno no es nada extraño y, de hecho, en la actualidad tenemos varios ejemplos que han funcionado como es el caso de 'Los hombres de Paco'. Con esa intención de volver a conquistar a los espectadores que en su día disfrutaron con las aventuras y desventuras de Manolo y Benito, los responsables de esta ficción quisieron seguir la estela del éxito cosechado por la serie original actualizando esta producción para adaptarla a los nuevos tiempos.

Sin embargo, aunque esta secuela mantuvo a sus dos protagonistas, no consiguió recuperar al completo ese espíritu que la convirtió en una serie exitosa varios años atrás. La ausencia de míticos personajes secundarios o la incorporación de nuevos rostros que no terminaron de encajar fueron algunos de los motivos por los que quedó demostrado que era imposible revivir 'Manos a la obra' con un lavado de cara y que continuase siendo un acierto. De este modo, la audiencia no acompañó de una forma abrumadora como era de esperar y la ficción solo se mantuvo en antena durante una temporada tras ser cancelada.