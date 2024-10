Movistar Plus+ confirma la tercera temporada de 'Muertos S.L.'

Por Alejandro Burrueco Marín |

A la espera de que la segunda entrega de 'Muertos S.L.' vea la luz, Movistar Plus+ ya ha confirmado que habrá una tercera temporada, tal y como adelantamos en exclusiva desde FormulaTV. De hecho, han asegurado que la tercera temporada está en la fase final de su rodaje en Madrid. La plataforma ha dado la noticia en el South International Series Festival de Cádiz, donde estaban presentando la esperada segunda temporada, cuyos capítulos no llegarán a Movistar Plus+ hasta 2025.

Rodaje de la segunda temporada de 'Muertos S.L.'

Tras una primera temporada de 8 episodios, estrenados el 4 de abril de 2024,. La serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Contubernio S.L. cuenta con el sello de los hermanos Caballero,

A la presentación en el South International Series Festival han acudido tanto los hermanos Caballero como algunos de sus protagonistas: Carlos Areces, Amaia Salamanca, Adriana Torrebejano y Salva Reina. Laura Caballero ha asegurado que es una ficción "muy rápida" y de las "más divertidas de rodar", mientras que Alberto Caballero ha afirmado que "es un logro llegar a una nueva temporada en una plataforma, siempre eso hay que celebrarlo".

Sobre la segunda temporada de 'Muertos S.L.'

La sinopsis de la segunda temporada de la ficción adelanta que Dámaso buscará pruebas concluyentes para la exhumación con el objetivo de descubrir si es un Torregrosa. Al mismo tiempo, el protagonista mantendrá su trabajo en la funeraria enfrentándose a las locas ideas de Chemi o el liderazgo de Nieves. También proseguirá con su pique con Vanesa, que, a su vez, continuará su conspiración con las hijas de Nieves para conseguir la absorción de Torregrosa.