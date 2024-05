'Muertos S.L.' ya prepara su tercera temporada, un mes después de estrenar la primera en Movistar Plus+

Por Sergio Navarro |

Este muerto está muy vivo. Está claro que 'Muertos S.L.' no ha dejado de dar alegrías tanto al equipo de la serie producida por Contubernio como a Movistar Plus+. El 4 de abril de 2024 se estrenaba la primera temporada, compuesta por ocho capítulos, pero es que ya llegó al público con una buena noticia añadida.

Nieves y Dámaso, en 'Muertos S.L.'

En enero, FormulaTV ya anunció en exclusiva que la seriesus grabaciones. En el estreno de la primera, así lo anunciaba la plataforma, diciendo que ya están todos los capítulos disponibles, pero que volverían pronto con una segunda temporada.

Pues la maquinaria no para y la Funeraria Torregrosa no tiene previsto cerrar sus puertas, pues ya está trabajando en la tercera temporada tal y como vuelve a saber FormulaTV en exclusiva. Cabe matizar que aunque todavía no se ha firmado, ya se está desempeñando la preproducción y pidiendo a los actores y actrices fechas disponibles con intención de planificar cuándo se llevaría a cabo el rodaje.

Esta comedia de episodios de 30 minutos de duración ha tenido una gran acogida entre el público, por lo que no es de extrañar que Movistar Plus+ esté encantada con la serie y quiera seguir adelante con ella. Si bien es cierto que se confirmó una segunda todavía sin ver la recepción de la primera, ahora tenido en cuenta que ha sido un éxito está claro que tiene que continuar.

¿De qué va 'Muertos S.L.'?

Los que ya hayan visto la primera temporada sabrán que 'Muertos S.L.' nos adentra en la Funeraria Torregrosa, que arranca con la muerte de Gonzalo, su propietario. Dámaso, su mano derecha, quiere asumir el poder del negocio, pero Nieves, la viuda, decide encargarse de la empresa y desoír los deseos de sus hijas de montar un gimnasio. En toda esta guerra familiar, Dámaso hará lo posible para derrocar a la nueva directiva, al mismo tiempo que evita la dura competencia de la funeraria Transitus.

Creada por Alberto Caballero, Araceli Álvarez de Sotomayor y Daniel Deorador, cuenta con un guion escrito por Caballero, Deorador, Julián Sastre y Nando Abad. Laura Caballero y Alberto Monge son los encargados de dirigir a un reparto encabezado por Carlos Areces y al que siguen nombres como Ascen López, Salva Reina, Aitziber Garmendia, Adriana Torrebejano, Diego Martín, Gerard B. Fillmore, Amaia Salamanca, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana y Juan Miguel Bataller.