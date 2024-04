Por Fernando S. Palenzuela |

Contubernio sigue sumando casas en las que expandir su creatividad con su llegada a Movistar Plus+. Tras trabajar en Telecinco, Amazon Prime Video y Netflix, la plataforma española es su nuevo objetivo con 'Muertos S.L.', una comedia de 30 minutos que se ambienta en una funeraria de la que se apodera el caos con la muerte de su director y fundador. Con este planteamiento puede recordar a 'A dos metros bajo tierra', pero no tiene nada que ver.

Carlos Areces y Salva Reina en 'Muertos S.L.'

, algo en lo que llevan trabajando desde ' Aquí no hay quien viva ' y que han reforzado a lo largo de más de una decena de temporadas de ' La que se avecina ', cuatro de ' El pueblo ' y dos de ' Machos Alfa '. Sin embargo,, un agente funerario que durante muchos años ha sido la mano derecha Gonzalo Torregrosa, el dueño de la empresa hasta su fallecimiento.

Areces es el ideal para desempeñar el gran reto de ser el primer protagonista único de una serie de Contubernio. Ya lo hemos visto desenvolverse en dos papeles tan diferentes como Agustín Gordillo y Juanjo Soler dentro del universo de la productora, y en este proyecto creado por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez de Sotomayor sabe llevar perfectamente la comedia a sus espaldas. Con su característico estilo para la comedia, consigue marcar a la perfección el camino por el que discurre la serie, haciéndose, además, a la forma en la que está dirigido.

Trabajando con intérpretes habituales

Los Caballero han vuelto a contar con rostros habituales en sus trabajos, como son Adriana Torrebejano, Roque Ruiz o Aitziber Garmendia, mostrando la confianza que sienten siempre en aquellos que se han puesto bajo su mando. En líneas generales, los secundarios son ideales satélites para este proyecto, ya que potencian las tramas de Dámaso Carrillo y de la empresa. Están escritos de modo que todos saben cuál es su lugar, sin brillar por encima del protagonista, sino ayudándolo en la tarea de crear dinamismo en las historias y ofrecer unos episodios en los que cuando te das cuenta ya está llegando el final. Y todo esto sin contar con un gran avance de tramas, ya que todo se mueve poco a poco en ese convulso lugar de trabajo que tiene que adaptarse al cambio.

Pese a lo dicho antes, hay varios personajes que consiguen brillar por su personalidad, además de por la buena labor de sus intérpretes. En primer lugar, Ascen López da vida a Nieves, la viuda que decide dirigir Funeraria Torregrosa sin tener ni idea del negocio. La inocencia de esta mujer choca con ese tiburón que es Dámaso, quien no se priva de mentir y malmeter a sus compañeros por su propio beneficio. Este contraste entre personajes es uno de los elementos más cómicos, principalmente por el carácter de ella, ya que consigue desligarse no solo de Dámaso, sino también de los planes de sus hijas, quienes quieren convertir el negocio familiar en un gimnasio.

Reparto de 'Muertos S.L.'

Otro de los pilares de la serie es Manuela, a quien interpreta Adriana Torrebejano. El carácter serio de este personaje ayuda a no frivolizar con la investigación del Me Too que ella dirige sobre la figura de Gonzalo. Los Caballero han aprendido de feminismo en 'Machos Alfa' y aquí consiguen reflejar un poco de ese camino a través del acoso sexual y la relación de poder que el dueño de la funeraria ejercía sobre sus trabajadoras. Por último, la dupla formada por Aitziber Garmendia y Gerald B. Fillmore aporta un punto cómico más cercano al histrionismo, pero que, en este ambiente laboral tan heterogéneo, consigue que ambos tengan un sello propio que lo diferencie de otros y, además, los haga destacar. Aquí se encuentra la clave de unos personajes y otros, dado que varios de ellos tienen alma y se hacen notar, pero otros quedan relegados al no aportar nada diferenciador.

Diego Martín está de vuelta

Y para seguir con los personajes, una de las menciones imprescindibles está en el regreso de Diego Martín, que vuelve a trabajar junto a los Caballero después de dos décadas. Desde que interpretara al mítico Carlos en 'Aquí no hay quien viva', Martín no había vuelto a ponerse a sus órdenes, y no era por falta de ganas de ninguna de las dos partes. En 'Muertos S.L.' da vida a Chemi, un experto en Marketing y yerno de Nieves que hará lo posible para reflotar el negocio. Aunque Chemi tarda un poco en coger notoriedad, rápidamente encaja en esta amalgama de personajes tan dispares pero tan bien conectados que tiene 'Muertos S.L.'.

Eso sí, Chemi podría ser perfectamente un Carlos 20 años más mayor, pues guarda muchas características de él, como ese fracaso para los negocios como emprendedor o ese carácter tontorrón y manipulable que al mismo tiempo resulta tierno. Esto genera un sentimiento contrario en el espectador. Por un lado, es un gusto poder ver de nuevo a Diego Martín en un personaje tan cercano a Carlos y que dejó tanta huella en 'Aquí no hay quien viva' tras ganarse el cariño del público poco a poco. Por otro, es una pena no ver otro perfil de Martín del que sí hemos podido disfrutar en otras series. No es por falta de registros del actor, sino solo por el modo en el que este personaje ha sido concebido. Quizá todavía la sombra de 'Aquí no hay quien viva' sea muy alargada. No obstante, algo similar le ocurre a Areces con Dámaso, dado que recuerda mucho a Juanjo Soler, solo que sin mostrar esa debilidad que el peñafriense tenía en Amaya.

La serie más diferente de los Caballero

Hemos hablado de la rapidez como gran aliada de 'Muertos S.L.', pero esta no es solo gracias a sus guiones, sino también a la forma en la que está dirigida. Laura Caballero hace un gran trabajo con una propuesta de dirección muy cercana a 'The Office', donde prima el movimiento de cámara y se deja de lado la perfección de la estabilidad para apostar por los zooms. Se trata de un estilo que favorece la cercanía del espectador, ayudando a que se sienta parte del relato, al mismo tiempo que agiliza lo que se ve en pantalla.

Da un poco igual que 'Muertos S.L.' tenga su ambientación en una funeraria, aunque a este respecto hay que felicitar al equipo encargado de los decorados y del maquillaje, cuya labor engrandece la obra al dar la sensación de que se trata de una funeraria de verdad. Al final, el eje de esta serie es un grupo de compañeros de trabajo que comparten relaciones e inquietudes, solo que con la muerte como telón de fondo. La empresa podría ser otra, ya que lo que prima es la comedia laboral, un género inexplorado por los Caballero.

'Muertos S.L.', que se estrena el 4 de abril en Movistar Plus+, es una serie perfecta para pasar un buen rato, si bien no consigue dar una vuelta al género y sorprender como sí hizo 'Machos Alfa'. No obstante, es quizá el trabajo más alejado del sello Contubernio hasta la fecha, pero sin olvidar la impronta que los hace únicos. Los Caballero y su habitual equipo de trabajo han elaborado un proyecto de ficción con una temática en la que nunca habían trabajado y una propuesta de dirección muy distinta a las habituales. Se trata de una apertura en el género de la comedia y un deseo de explorar nuevas vías que cumple con un doble cometido: divertir al público y divertir a quienes la han hecho. Es un gustazo ver cómo pese a estar afincados en el éxito tienen el deseo de seguir buscando nuevas fórmulas.