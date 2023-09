Por Redacción |

Dentro del marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, en la jornada del 7 de septiembre Movistar Plus+ ha presentado la segunda temporada de 'Todos mienten', regresando así al festival que la vio nacer. A principios de año, y después de un absoluto silencio sobre el proyecto, conocíamos que la serie creada por Pau Freixas había renovado por una segunda tanda.

Presentación de 'Todos mienten'

"Hacemos una segunda (temporada) porque la primera funcionó", expresaba Fran Araújo, productor ejecutivo de originales de Movistar Plus+. "Además de que tenía sentido, tiene que haber algo que tenga sentido contar.. 'Todos mienten 2' empieza donde literalmente acaba la primera.", avanzaba. "Cuando terminó la primera, había ganas de continuar. Estamos muy felices con el resultado", expresaba Carlos Fernández, responsable de Filmax.

Por su parte, Freixas ha comentado que antes las series eran más largas, lo que potenciaba que hicieras un viaje más largo respecto al cine y se pudieran desarrollar más situaciones. Esto se nota en 'Todos mienten': "En la primera temporada de una serie como 'Todos mienten', estás encontrando el tono y necesitaba hacer una segunda. Lo que hemos hecho es soltarnos la melena. La confianza que nos ha dado el público también te da seguridad".

El proceso de trabajo de Pau Freixas y Eva Santolaria

Eva Santolaria no solo forma parte del reparto, sino que también tiene los créditos de creadora y guionista. "Fue la primera vez que pude entrar en una sala de guion para crear porque anteriormente analizaba guiones", recordaba la actriz. "Cuando entras en una sala con una pizarra en blanco, es una sensación de vértigo total. Fue muy gratificante ver cómo se construye una serie. Como actriz es ponerte en la piel de cada uno de los personajes".

En suma, los dos han relatado cómo trabajan juntos y el valor que tiene la opinión del otro. "Si Pau escribe algo que no me gusta, yo soy muy pesada y voy encontrando argumentos para decirle la razón por la que no me convence", declaraba. "Pero la última palabra la tiene él porque es el jefe". En cuanto a Freixas, que también es el director, revela: "Irme a rodar algo que a Eva no le gusta, me genera inseguridad. Su opinión me importa mucho". La serie de Movistar Plus+ completa su reparto con Lu Colomina, Berta Castañé, Irene Arcos, Amaia Salamanca, Jorge Bosch, Carmen Arrufat y Miren Ibarguren.