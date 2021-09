Pau Freixas presenta 'Todos mienten' y desvela que Eva Santolaria es la analista de sus guiones

Movistar+ ha presentado la serie 'Todos mienten' en el marco del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz). Una rueda de prensa que ha contado con la presencia del director y creador Pau Freixas, así como con los actores protagonistas: Irene Arcos, Lucas Nabor, Amaia Salamanca, Natalia Verbeke, Eva Santolaria, Jorge Bosch y Berta Castañé. Además, han asistido Fran Araujo, Producción Ejecutiva Movistar+, y Carlos Fernández, CEO de Filmax.

Tanto Arujo como Fernández valoran el trabajo de Freixas al frente de este proyecto, que se estrenará en diciembre de 2021 en la plataforma de streaming. "Soy fan de Pau desde 'Héroes'. Todo lo que ha hecho nos parece un trabajo muy interesante y con un sello muy personal", asegura el directivo de Movistar+. "Se ha rodeado de un casting bastante increíble, que brilla en esta montaña rusa que te lleva a diferentes sitios en cada capítulo", añade.

Pau Freixas junto al elenco de 'Todos mienten'

El director y creador, que se muestra encantado con la idea de trabajar con la compañía, presenta 'Todos mienten' como "un thriller con elementos dramáticos y de comedia". "Todos los secretos de estas cuatro mujeres, que representan visiones distintas de esta vida, se empiezan a poner en duda. Son personajes emocionales, no racionales. Estas cuatro mujeres con sus impulsos e inseguridades, hacen que la historia sea un puzzle muy potente", explica.

Pero lejos de ser un thriller serio y oscuro, el catalán apuesta por un tono más superficial que le permita al espectador entrar en el juego. "El thriller tomado en serio pensaba que no encajaría bien, pero el juego de equilibrios le sentaba bien para poder jugar a todo a la vez", asegura el creador. "Hay varios tonos distintos conviviendo. Por eso, el elenco es tan potente. El hecho de que sean actores con el cariño de la gente y el respeto genera un vínculo inmediato con esa familia. Son actores que son capaces de ir del drama a la comedia y jugar con eso", añade.

'Todos mienten' cuenta la historia de una profesora que acaba siendo rechazada por todos cuando se filtra que ha mantenido una relación con uno de sus alumnos. Pero sus problemas no terminan ahí, ya que el alumno aparece muerto. A pesar de sus posibles similitudes con ciertos dramas con toques de comedia protagonizados por mujeres, Freixas ha intentado alejarse de ellos para crear algo nuevo. "'Todos mienten' potencia elementos diferentes y tira hacia otro lado. Tanto en 'Mujeres desesperadas' o 'Big Little Lies', el misterio estaba muy dosificado o sutil, pero aquí ese juego tiene más fuerza. Hay algo de ese universo que las emparenta, pero me alejé totalmente de los referentes", explica desde la rueda de prensa celebrada en Vitoria.

Eva Santolaria, analista de guion

Más allá de presentar a los personajes, Freixas ha hablado del papel clave que Eva Santolaria, su pareja, juega en esta producción. No solo interpreta a Yolanda, la actriz está acreditada como analista de guion. "En toda mi carrera, desde que la conozco, Eva ha sido la editora de mis guiones. Ha invertido muchas horas en criticármelos", afirma el guionista, que utiliza a la actriz para saber si su trabajo es "una mierda". "He sido muy injusto con ella, debería estar en los créditos desde 'Héroes', porque hay diálogos, escenas y situaciones que no serían ni la mitad de lo que son si Eva no estuviese ahí. Ella no escribe, pero está en la sala y propone cosas", añade. En esta serie han encontrado la fórmula para que su trabajo sea reconocido en los títulos de crédito, haciendo "cierta justifica con ella".

Eva Santolaria en la presentación de 'Todos mienten'

"Cuando tienes estos parones profesionales, esto te da la vida porque es otra manera de estar trabajando", confiesa Santolaria. La actriz de 'Compañeros' asegura que los actores no solo sacan su creatividad a través de la interpretación, ya que también pueden hacerlo en el campo del guion, la dirección o la producción. "Con Pau encontré a mi media naranja, pero no solo en lo sentimental. Me flipaba lo que hacía y, de hecho, nos conocimos en un casting para una de sus películas, "Cámara Oscura", pero no me cogió", relata. "Al principio, participaba de una manera extraoficial. Estoy en el proceso desde el primer momento, desde esa primera idea. Algunas veces es un pensamiento o una frase. Pero poder hacer este viaje con él me enriquece y me encanta", añade.