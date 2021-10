'Paraíso' ha presentado las novedades de su segunda temporada en el marco del Festival de Sitges. Allí acudieron Fernando González Molina, director y creador; Elías M. Féliz, director de fotografía, Isidro Jiménez, director de postproducción y los intérpretes Macarena García, Álvaro Mel y Begoña Vargas. Todos ellos trataron de arrojar luz a lo que está por llegar y a los efectos visuales de la ficción.

"Como buena segunda temporada de una serie fantástica, es una temporada más juguetona, más oscura, algo más sexual, más adulta y creo que lo que el espectador espera es lo que le vamos a dar. Más efectos, más complicados... En definitiva, nos hemos retorcido la cabeza para no ir a lo fácil", contaba González Molina, quien asegura que tras la experiencia de la primera tanda, la segunda será superior en cuanto al juego de guion y de efectos.

El equipo de 'Paraíso' presenta la segunda temporada

En lo que respecta a los intérpretes que se personaron en la ciudad barcelonesa, Macarena García es la única que ya estuvo en la primera tanda de la producción de Movistar+ y The Mediapro Studio, pues Begoña Vargas y Álvaro Mel son las nuevas incorporaciones. "Creo que es algo bastante novedoso en España, que ha sido bastante arriesgado y hay un nivel de producción y de efectos muy alto", compartía la ganadora del Goya.

"Es mi primera serie fantástica y estoy encantado con todo el proceso porque la visión de Fernando y su ilusión son gigantes y ha sido una experiencia brutal", se deshacía en halagos Mel. Por su lado, Vargas afirmaba que Evelyn, su personaje, tiene "muchas aristas que me ha resultado muy interesante de crear. Tiene 300 años y es una súper villana. Ha llegado a Almanzora de la Vega dispuesta a liarla parda". Sin embargo, ellos no son los único fichajes, dado que Laura Laprida y Carla Domínguez también se suman a la serie.

Analizando los efectos especiales

No es común ver en la ficción española un despliegue de efectos especiales tal como el de 'Paraíso', sobre todo teniendo en cuenta que la fantasía y la ciencia ficción no están asentados entre la producción propia. "Todo en 'Paraíso' supone una creación total, superando de lejos las expectativas que teníamos. Y así queremos continuar en la temporada 2: yendo cada vez más lejos, buscando imágenes cada vez más potentes y efectos cada vez más complicados", cuenta su director. "Los efectos visuales, la fotografía y el arte construyen el universo de nuestra serie, creando sensaciones y provocando una magia sin la que la serie no existiría".

La segunda temporada se enfrenta a un importante reto: la creación de El Abismo. Con ello, se supera todo lo hecho en los primeros episodios. "Hemos rodado a un personaje en un plató croma donde no había nada (solo suelo de tierra y paredes verdes) y hemos tenido que crear un entorno apocalíptico completo con varios escenarios", explica Jiménez. 'Paraíso' pretende llegar a alcanzar lo inimaginable y, en palabras de Elías M. Félix, lo ha conseguido: "Proyectos como 'Paraíso' me conectan con esa ilusión y esa energía del niño pequeño que todos llevamos dentro. En el cine todo puede pasar, todo se puede hacer. Yo soñaba con poder hacer lo inimaginable y estoy muy agradecido a Fernando que me ha empujado, con pasos de gigante hacia la vida fantástica de la serie".