MTV EMAs 2019: Lola Índigo gana el premio a Mejor Artista Española

Como en cada edición, los ganadores de las categorías locales de los MTV EMAs son anunciados en las horas previas a la gran gala de entrega de estatuillas. Este año Amaral, Anni B Sweet, Beret, Carolina Durante y Lola Índigo optaban a convertirse en el Mejor Artista Español, un reconocimiento importante dada la proyección internacional del evento musical. Los fans llevan votando desde principios del mes de octubre y han tenido hasta el 2 de noviembre para inclinar la balanza hacia su favorito.

Lola Índigo gana el MTV EMAs 2019 a Mejor Artista Español

Finalmente, Lola Índigo ha recibido el apoyo mayoritario del público y se convierte en la Mejor Artista Española de los MTV EMAs 2019. Toma el testigo de Viva Suecia, premiados en 2018, y de artistas galardonados anteriormente como Miguel Bosé, Enrique Bunbury, Sweet California, Enrique Iglesias, Auryn, The Zombie Kids, Russian Red o Dover. Cabe recordar que el dueto formado por Eva Amaral y Juan Aguirre ya lo recibió en 2002 y en 2008.

La carrera de Mimi Doblas, conocida artísticamente como Lola Índigo, no ha dejado de crecer desde su paso por 'Operación Triunfo 2017'. Con su single debut, "Ya no quiero ná", supera los 50 millones de reproducciones en Spotify y los 70 millones en YouTube y fue solo un antecedente de otros éxitos recogidos en su disco "Akelarre". Además, ha participado en programas de televisión como 'Tu cara me suena' o 'Fama a bailar'.

Becky G presenta los MTV EMAs 2019

Tras una semana de eventos musicales y un gran concierto de Green Day en la Plaza de España de Sevilla, los MTV EMAs 2019 llegan a su culmen este domingo 3 de noviembre. La gran gala de entrega de premios comienza a las 21:00 horas y está presentada por Becky G, que también actuará. Por el escenario pasarán también Rosalía, Halsey, Akon, Ava Max, Mabel, Niall Horan, Dua Lipa, NCT 127 y Liam Gallagher, excomponente de Oasis, que ha sido reconocido con el galardón Rock Icon.