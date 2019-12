Muere Allee Willis, compositora de la canción de 'Friends', a los 72 años

Allee Willis, compositora del inolvidable "I'll Be There for You" que daba inicio a la serie 'Friends', ha muerto a los 72 años. Según ha informado Deadline, Willis falleció en su domicilio de Los Ángeles el pasado 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, a causa de, todo apunta, un ataque al corazón.

Allee Willis

Su pareja sentimental, la productora Prudence Fenton, ha querido honrar su recuerdo con un mensaje en Instagram. "Descansa en 'Boogie Wonderland'", escribió en referencia a una de sus más famosas composiciones, uno de los éxitos del grupo Earth, Wind & Fire que Willis había coescrito, al igual que la mítica "September".

Willis también fue la autora de "I'll Be There for You", canción de The Rembrandts que se hizo famosa a nivel mundial tras aparecer en el opening de 'Friends' durante las diez temporadas de la serie. Dicho trabajo le valió una nominación al Emmy, pero el galardón fue a parar finalmente a Jerry Goldsmith por el tema de 'Star Trek: Voyager'.

Salón de la Fama

En 2018 fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores y durante su carrera recibió hasta tres nominaciones a los premios Grammy, ganando dos de ellos: el primero por el musical de Broadway "The Color Purple" y el segundo por la banda sonora de "Beverly Hills Cop". Sus composiciones vendieron más de 60 millones de discos y colaboró con artistas como Bob Dylan, James Brown, Patti LaBelle y Deniece Williams.