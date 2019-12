Muere Ron Leibman, el padre de Rachel en 'Friends', a los 82 años

El actor Ron Leibman, conocido por interpretar al padre de Rachel Green en 'Friends', falleció el día 6 de diciembre a los 82 años. Según Deadline, el medio que ha informado de la trágica noticia, la muerte se ha producido por complicaciones derivadas de una pulmonía. El actor, nacido en Nueva York en 1937, ha participado en obras de teatro, así como en cine y televisión. En definitiva, ha sido un rostro que ha contado con infinidad de proyectos relacionados con el mundo de la interpretación, por lo que el legado que deja es muy amplio.

Ron Leibman como Leonard Green en 'Friends'

Leibman comenzó su carrera en los años 50 haciendo su primera aparición en televisión en la telenovela 'The Edge of the Night'. Uno de sus papeles más recordados fue el doctor Leonard Green en 'Friends', pero también participó en algunos capítulos de 'Los Soprano', así como papeles esporádicos en 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' y 'Se ha escrito un crimen'. Además, fue la voz de Ron Cadillac en 'Archer' entre 2013 y 2016.

Tuvo también una larga carrera en teatro, comenzando a subirse a los escenarios en la década de los 60. Obtuvo un Premio Tony por su participación en la obra "Angels in America" en la que era Roy Cohl, papel que Al Pacino tendría en la posterior miniserie homónima. También participó en obras clásicas como "Tartufo", que coprotagonizó en los años 80 con su segunda esposa, la actriz Jessica Walter, con quien ha estado casado hasta su fallecimiento.

Cine y enseñanza

Leibman también pasó por la gran pantalla, participando en "Norma Rae", película en la que actuó junto a Sally Field (quien ganó un Oscar por esta interpretación) y que estuvo nominada a Mejor Película. Además el actor ha sido profesor de interpretación en The New School for Drama de Nueva York prácticamente hasta su muerte. En definitiva, ha tenido una vida estrechamente al mundo de la interpretación y es que no han sido pocas las series, representaciones teatrales y películas en las que le hemos podido ver. Un gran rostro que ahora se despide pero lo hace dejándonos su arte en dichos medios.