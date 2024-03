Muere Chance Perdomo ('Sabrina', 'Gen V') a los 27 años en un accidente de moto

Por Redacción |

El actor Chance Perdomo ha fallecido a los 27 años de edad tras verse envuelto en un accidente de moto. Según informa Deadline, nadie más se ha visto afectado por ese suceso que se ha cobrado la vida del joven intérprete, uno de los rostros más prometedores de la pequeña pantalla tras haber destacado en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' y 'Gen V', el reciente spin-off de 'The Boys'.

Chance Perdomo en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

La familia de Perdomo ha confirmado la trágica noticia de su muerte a través de un comunicado: ", y su cariño pervivirá en quienes amó. Os pedimos que respetéis el deseo de privacidad de la familia mientras lamentan".

Perdomo nació en Los Ángeles, aunque fue criado en Inglaterra. Allí dio sus primeros pasos en proyectos como 'Killed by My Debt' o 'Los asesinatos de Midsomer', aunque su verdadero salto a la fama fue 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', la serie de Netflix en la que encarnó a Ambrose durante cuatro temporadas. Aprovechando ese trampolín, se sumó al elenco de la saga cinematográfica 'After' y al de la franquicia 'The Boys' a través de 'Gen V', la escisión estrenada en Prime Video en otoño de 2023.

"Toda la familia de 'Gen V' está devastada por el repentino fallecimiento de Chance Perdomo. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television extienden su apoyo a la familia de Chance y a todos sus seres queridos en este complicado momento", reza el comunicado emitido por las compañías detrás de 'Gen V', que habían contado con Perdomo de cara a una segunda temporada que tendrá que reajustarse tras este inesperado accidente.

Cambio de rumbo

El fallecimiento de Perdomo ha coincidido con la citación del elenco de 'Gen V' para reunirse en Toronto y acometer la lectura de los guiones de la segunda temporada, que tenía previsto arrancar su rodaje el 8 de abril. Sin embargo, la pérdida de uno de sus protagonistas dejará una huella importante en la serie de Amazon, que ha aplazado indefinidamente la grabación de sus nuevos episodios para, en primera instancia, dar margen al equipo para reponerse de la dolorosa noticia y, más adelante, para valorar cómo proceder. En estos momentos, se desconoce si el personaje de Perdomo, Andre Anderson, será interpretado por otro actor o si se eliminará de los libretos.